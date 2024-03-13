Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan'ın Badgis vilayetinde Çalışma ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mesleki kurslara malzeme desteğinde bulundu.
TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, destek kapsamında cep telefonu ve motosiklet tamiri için gereken ekipman ile araç gereçler temin edildi.
Bu kapsamda, cıvata seti, çeşitli tel ve yağlar, somun, jant, far, vites ve fren pedalları, sim kart okuyucu, kablo, soket, lehim teçhizatları, ana kart ve telefon ekranı, ekran koruyucu, şarj aletleri, akü teçhizatları gibi 166 kalemde ihtiyaç duyulan malzemeleri kurs yetkililerine teslim edildi. Söz konusu malzemelerden 125 kişi faydalanacak.
Malzemelerin teslimi için düzenlenen törende konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, şu ifadeleri kullandı:
"Meslek edindirme kursları öncelikli proje ve faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Çünkü bu tür kurslar istihdama destek olma dışında, eğitim ve ekonomik sonuçları da olan girişimlerdir. Bu açıdan Badgis gibi mahrum bölgelerin başında gelen bir şehirde yapmış olduğumuz cep telefonu ve motosiklet gibi günlük hayatta işlevi ve faydası çok olan iki alana ait eğitimler birçok olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir."
Badgis Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Turcan Hadimi ise TİKA yardımları sayesinde eğitimlerin sürdürülebilirliğinin güçlendiğini belirterek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti. ???????
Son Dakika › Güncel › TİKA, Afganistan'daki mesleki kurslara malzeme desteği sağladı - Son Dakika
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