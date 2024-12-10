TİKA, Arnavutluk'ta Sağlık Ocağını Yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Arnavutluk'ta Sağlık Ocağını Yeniledi

TİKA, Arnavutluk'un Bujan'daki sağlık ocağına destek vererek 4 bin kişiye kaliteli hizmet sunacak.

10.12.2024 17:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Tropoja Belediyesine bağlı Bujan'da 4 bin kişiye hizmet veren sağlık ocağını yineledi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, Tropoja Belediyesine bağlı Bujan İdari Biriminde hizmet veren sağlık ocağına tıbbi ekipman ve mobilya desteği sağladı, sağlık ocağına ısıtma sistemi kurulumu gerçekleştirdi.

Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen açılış törenine Tropoja Vali Yardımcısı Altin Berbati, Bujan İdari Birim Başkanı Sherif Vatoci, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tropoja Yerel Sağlık Hizmetleri Birimi yöneticileri ve sağlık ocağı çalışanları katıldı.

Törende konuşan Tropoja Vali Yardımcısı Berbati, TİKA'nın hayata geçirdiği projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgede yaşayan yaklaşık 4 bin kişi adına Türkiye'ye teşekkür etti.

"600'ün üzerinde proje hayata geçirildi"

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Ünal, TİKA'nın 1996'dan bu yana Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, tarım ve üretim gibi birçok alanda 600'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti.

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde hayata geçirilen bu proje sayesinde, bölgedeki vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini artırmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ünal, TİKA'nın Arnavutluk genelinde kalkınmayı destekleyecek projelere devam edeceğini vurguladı.

6 köy ve 4 bin kişiye hizmet edecek

Açıklamada, sağlık ocağının Bujan İdari Birimine bağlı 6 köyde yaklaşık 4 bin kişiye 1960'tan bu yana hizmet verdiğini, sağlık ocağının eski binasından, Bujan İdari Birimi binasının zemin katına taşındığı kaydedildi.

Sağlık ocağında 1 doktor, 17 hemşire ve 1 idari çalışanın görev yaptığı belirtilen açıklamada, TİKA tarafından sağlanan destekle, sağlık ocağının fiziki altyapısı güçlendirilerek, tıbbi ekipman, mobilya ve ısıtma sistemi ile modern bir görünüme kavuştuğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Sağlık Ocağı, Tarım, Son Dakika

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