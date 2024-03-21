TİKA Başkan Yardımcısı Arnavutluk\'ta kreşi ziyaret etti

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Arnavutluk'taki temasları kapsamında TİKA tarafından restorasyonu ve tefrişatı yapılan kreşi ziyaret etti.

Çevik'e, başkent Tiran'daki 11 No'lu "Kelebekler" kreşini ziyaretinde, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tiran Belediyesi temsilcileri eşlik etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çevik, Balkanlar'da 1000 eğitim alanında proje yürüttüklerini, bunun 131'inin Arnavutluk'ta gerçekleştiğini söyledi.

Çevik, "Buradaki çocukların mutluluğunu gördüğümüz zaman aklımıza şu geliyor; çocuklara bilişsel, sosyal ve duygusal anlamda verilen bu eğitimlerle TİKA'nın da sağladığı ekipmanla güzel bir oyun ortamı yaratılarak, onların hem duygularının gelişmesine hem bilinçlerinin gelişmesine hem de fizik ve koordinasyonunun sağlanmasına, motor sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Atay da TİKA'nın Arnavutluk makamlarının da müsaadesiyle ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabileceği bir ortam oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'ta benim dikkat ettiğim bir husus, kadınların iş gücüne katılımı çok yüksek, hayatın her alanında kadın aktif. Bu muhafaza edilmesi gereken bir olgu. Bu kreşlerin modernize edilmesi ve destek sağlanması sayesinde annelerin, kadınların iş gücüne katılım durumlarının da çocuktan dolayı geri kalmamasını sağlamış oluyoruz."

Tiran Belediyesi bünyesindeki Kreş ve Anaokulları Genel Müdürü Zhaneta Beqiri de TİKA'nın katkılarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesine etki ettiğini vurgulayarak, "Yıllar boyunca verilen bu destek ve işbirliği için minnettarız." dedi.