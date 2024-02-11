TİKA Başkan Yardımcısı Orta Amerika\'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Orta Amerika'ya resmi çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
TİKA tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz'a, Nikaragua ziyaretinde, Türkiye'nin Nikaragua'ya akredite San Hose Büyükelçisi Fatma Pihava Ünlü, Panama ziyaretinde ise Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Büyükelçi Gülhan Ulutekin eşlik etti.
Yorulmaz ve beraberindeki heyet, Nikaragua'da, Devlet Başkanının Uluslararası İşbirliği, Turizm ve Ticaret Başdanışmanı Laureano Ortega Murillo, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı General Oscar Mojiga, Sağlık Bakanı Martha Reyes, Kalkınma, Sanayi ve Ticaret Bakanı Jesus Bermudez Carvajal, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Heyddy Calderon, Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği Başdanışmanı Javier Gutiérrez, Nikaragua Balıkçılık ve Su Ürünleri Enstitüsü (INPESCA) Başkanı Edward Jackson, Eğitim Bakanı Mendy Arauz, Tüm Eğitim Sektöründen Sorumlu Başkan Danışmanı Salvador Vanegas, INATEC Ulusal Teknik ve Teknoloji Enstitüsü Başkanı Loyda Barreda, Nikaragua Merkez Bankası Başkanı Ovidio Reyes, Tarım Bakanı Bosco Castillo, Nikaragua Su İşleri Başkanı Ervin Barreda, Nikaragua Turizm Enstitüsü INTUR Turizm Geliştirme Direktörü Mara Stotti ve INTUR Eş Direktörü Anasha Campbell ve Managua Belediye Başkanı Reyna Rueda ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Resmi çalışma ziyareti kapsamında yapılan ilk görüşmede, Devlet Başkanı Başdanışmanı Laureano Ortega Murillo, ziyaretinden ötürü Dr. Yorulmaz'a ve Büyükelçi Ünlü'ye teşekkürlerini iletip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nikaragua'nun kalkınması yönünde verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Ziyaret kapsamında yapılan üst düzey resmi görüşmelerde, TİKA'nın Nikaragua'da ülkenin kalkınma ihtiyaçlarını önceleyen projeler geliştirmesi, kurumsal işbirliği ve tecrübe paylaşım programları gerçekleştirmesi ve Türkiye - Nikaragua arasındaki ticaretin geliştirilmesi kapsamında iki ülke yetkililerinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesi konuları da görüşüldü.
Panama'da da temaslarda bulunuldu
Nikaragua ziyaretinin ardından Panama'ya geçen Yorulmaz ve beraberindeki heyet, ilk olarak Panama Çocuk Hastanesine Ekipman Yardımı Projesinin teslim ve açılış törenine katıldı.
Törene Büyükelçi Ulutekin, Panama Sağlık Bakan Yardımcısı Ivette Berio, Sağlık Bakanlığı bürokratları, kuruluşların yöneticileri ve doktorları katılım sağladı.
Berio, projenin özellikle bebek sağlığı ve beslenmesi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi ve proje için TİKA'ya teşekkür etti.
Açılışın ardından Yorulmaz ve beraberindeki heyet, Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Yill del Carmen Otero'yu makamında ziyaret etti.
Otero, TİKA'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke ilişkilerine verdikleri katkıdan dolayı TİKA'ya teşekkür etti.
Görüşmede, Panama Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle iki ülke ilişkilerini geliştirecek kalkınma işbirlikleri ve ortak projeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı heyetiyle muhtemel proje alanları da ziyaret edildi.
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