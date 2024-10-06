TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz'ın Orta Amerika ziyaretinde, destek ve işbirliği projeleri öne çıktı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Panama, Guatemala, El Salvador ve Meksika'ya yaptığı ziyaretlerde, "Türkiye Okulları"na yönelik projelerin açılışlarını gerçekleştirdi ve bölgedeki işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

TİKA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, kurumun Orta Amerika ve Meksika'daki Türkiye Okulları ziyaretlerinde işbirliği ve destek projeleri öne çıktı.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Panama, Guatemala, El Salvador ve Meksika'ya yaptığı ziyaretlerde Türkiye Okulları'na ilişkin projelerin açılışlarını gerçekleştirdi ve bölgedeki işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Panama'da tarihi San Lorenzo kalesi ve belediye ile işbirliği görüşmeleri

Yorulmaz, Panama ziyaretinde, Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Lebibe Gülhan Ulutekin ile birlikte ülkenin tarihi ve turistik alanlarından Kolon Şehri'nde yer alan San Lorenzo Kalesi'ni ziyaret etti.

Tarihi kalenin korunması ve ziyaretçi akışını artırmak amacıyla TİKA'nın gerçekleştireceği "Turist Ziyaretçi Merkezi" projesini inceleyen Yorulmaz, Panama Cumhurbaşkanı ve Kültür Bakanı temsilcileriyle görüşerek projenin detayları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Söz konusu projenin, Panama'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ayrıca, Panama Belediye Başkanı Mayer Mizrachi ile yapılan görüşmelerde, Şehirdeki kültürel ve turistik projeler dahilinde işbirliği olanakları değerlendirildi. Görüşme, TİKA'nın Panama'da yalnızca eğitim değil, aynı zamanda turizm ve kültürel işbirliği alanlarında da projeler gerçekleştirme potansiyelini ortaya koydu.

Guatemala'da bilgisayar laboratuvarı ve Türkiye Dostluk Engelli Parkı Projesi

Guatemala'da Yorulmaz ve Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, Türkiye İlkokulu'nu ziyaret ederek, TİKA tarafından temin edilen eğitim materyallerini ve birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan okul çantalarını öğrencilere dağıttı.

Okulda TİKA tarafından kurulan iki bilgisayar laboratuvarının açılışı yapıldı. Bu laboratuvarlar, öğrencilerin dijital okuryazarlıklarını geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde donatılmış olup, yeni teknolojilerle buluşmalarına imkan tanıyor.

Yorulmaz, Guatemala Eğitim Bakan Yardımcıları Francisco Cabrera ve Carlos Humberto Aldana ile eğitim alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik toplantılar gerçekleştirdi.

Yorulmaz, 2024 yılında TİKA'nın desteğiyle tamamlanması planlanan "Guatemala Türkiye Dostluk Engelli Parkı" projesinin detaylarını görüşmek üzere Guatemala Belediye Başkan Yardımcısı Alessandra Gomez ile bir araya geldi.

Bu proje, Türkiye ve Guatemala arasında uzun süredir devam eden dostluğu sembolize edecek ve engelli bireylerin sosyal hayata daha fazla katılımını destekleyecek bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.

El Salvador'da Çocuk Beslenme Merkezi ve Türkiye İlkokulu'na destek

El Salvador ziyaretinde Dr. Yorulmaz, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçisi Gül Büyükerşen ile Türkiye İlkokulu'na giderek öğrencilere yeni eğitim yılı için TİKA tarafından alınan okul çantalarını ve eğitim malzemelerini dağıttı.

El Salvador Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Karla de Palma ile yapılan toplantıda da eğitim ve sağlık alanlarında yapılabilecek projeler üzerinde duruldu. Ayrıca, El Salvador Eğitim Bakanı Jose Mauricio Pineda ve Sağlık Bakan Yardımcısı Karla Diaz ile de eğitim ve sağlık sistemine yönelik işbirliği fırsatları ele alındı.

Ziyaretin ikinci gününde TİKA'nın desteğiyle kurulan Benjamin Bloom Hastanesi Çocuk Beslenme Merkezinin açılışı yapıldı. Bu merkez, El Salvador'un yenidoğan sağlığı konusunda yürüttüğü çalışmalara önemli bir katkı sunacak.

Merkezin açılışında, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin eşi Gabriel Bukele'nin çalışma ofisi yetkilileri ve Sağlık Bakan Yardımcısı Diez de hazır bulundu.

Merkez, özellikle bebek ve çocuk beslenmesi alanında fark yaratarak 2023 yılında ülkenin en iyi kamu projesi ödülüne layık görüldü. Bu proje, Devlet Başkanı Bukele'nin 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret esnasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Gabriel Bukele arasında yapılan görüşmelerin bir sonucu olarak hayata geçirildi.

Meksika'da Türkiye Okulu'na kültür ve müzik Atölyesi

Meksika ziyaretinde Yorulmaz, Türkiye'nin Mexico City Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile "Meksika Türkiye İlkokulu"nu ziyaret etti. Bu okulda TİKA'nın katkılarıyla kurulan kültür ve müzik atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

Atölye, öğrencilerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tasarlandı ve çeşitli müzik aletleri ile donatıldı. Yorulmaz ayrıca, okulun 350 öğrencisine yeni eğitim yılı için Türk bayrağının ay yıldızını taşıyan okul ve spor üniformaları dağıttı.

Bu ziyaretler, TİKA'nın Orta Amerika ve Meksika'da gerçekleştirdiği projelerin eğitim, sağlık ve kültür gibi farklı alanlarda derinleştiğini ve bu ülkelerle olan işbirliğini daha da güçlendirdiğini ortaya koydu. Türkiye Okullarına sağlanan destekler, TİKA'nın bölgedeki etkinliğini artırırken, Türkiye ile bu ülkeler arasında köklü ve dostane ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Türkiye Okulları

Orta Amerika ve Meksika'da bulunan Türkiye Okulları, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri pekiştirme amacıyla 1970'lerden bu yana faaliyet gösteriyor.

Bu okullar, eğitim ve kültür aracılığıyla her iki ülke arasında köprü görevi görürken, TİKA da son yıllarda bu okullara yönelik yenileme, eğitim materyalleri temini ve çeşitli altyapı projeleriyle desteklerini artırdı.