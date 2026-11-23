Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye ve Romanya'nın birbirine yakın ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Romanya'da bulunan Eren, Köstence'deki Romanya Demokrat Türk Birliği Genel Merkezi'nde, TİKA'nın yapımını üstlendiği "Kemal Karpat Türk Salonu"nun açılışında konuştu.

TİKA'nın eğitim, sağlık, kültürel mirasın korunması gibi alanlarda birçok çalışma yaptığını ifade eden Eren, Köstence'deki Hünkar Camisi'nin restorasyonuna başladıklarını ve yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Eren, Romanya Kültür Bakanı Ioana Ciocan ile bir araya geldiklerini aktararak "Adakale sular altında kaldıktan sonra Köstence'deki Kral Camisi'ne getirilen 146 metrekarelik büyük Hereke halısını ele aldık. Onun restore edilmesi lazım. Restorasyon iznini alıp en kısa sürede restorasyonu tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi.

Kültürel kimliğin yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayan Eren, Kemal Karpat Türk Salonu'nda Osmanlı mimarisinden sedir, geleneksel sehpa ile Selçuklu desenleri kullandıklarını anlattı.

Eren, Romanya'da her okulda bir Türkçe sınıfı projesi hedeflediklerini ifade ederek "Bu kapsamda 82 Türkçe sınıfı ile iki dil laboratuvarını bu bölgede hayata geçirdi. Bugüne kadar 25 bine yakın öğrenci Türkçe öğrendi." diye konuştu.

Eren, Romanya'daki temasları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu

Köstence'deki Müslüman mezarlığının duvarlarının yapımını da üstlendiklerini anımsatan Eren, ramazan ayında da çeşitli faaliyetler yaptıklarını aktardı.

Eren, "Romanya ve Türkiye iki yakın ülke. İlişkileri de çok kuvvetli. Özellikle ekonomik ilişkileri son yıllarda oldukça gelişmekte. Türk iş adamları, özellikle müteahhitler Romanya'da inşaat yapmakta. Romanya'dan çok fazla turist Türkiye'ye gitmekte. Romanya aynı zamanda Türkiye'den Bayraktar TB2 satın aldı. Karadeniz'de işbirliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kemal Karpat Türk Salonu'nun açılışına, tarihçi Kemal Karpat'ın yeğeni eski Romanya Başbakan Yardımcısı Sevil Shhaideh, Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Osman Fedbi, Köstence Vali Yardımcısı Levent Akkayun ve TİKA Romanya Koordinatörü Salih Yürç de katıldı.

Eren ayrıca, Romanya'nın Mecidiye kentinde bulunan ve TİKA tarafından restore edilen milli Kırım Tatar şairi Mehmed Niyazi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

Ziyarete Mehmed Niyazi Vakfı Başkanı Erol Murat ve Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe de eşlik etti.

TİKA Başkanı Eren, tadilatı TİKA tarafından yapılan Mecidiye Belediye Hastanesinin poliklinik bölümünü de ziyaret etti.