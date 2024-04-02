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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Bağdat'ta Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni ziyaret etti.

İncelemeleri sonrası AA muhabirine konuşan Kayalar, "Böylesine anlamlı bir günde Irak Bağdat'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki haftalarda (Irak'a) tarihi ziyaretleri olacak. Bu ziyaret öncesi TİKA olarak projelerimizi incelemek için sahadayız." dedi.

Bağdat'ın önemli manevi merkezlerinden Şeyh Abdulkadir Geylani'nin Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla restorasyon ve yenileme projelerine TİKA olarak imza attıklarını aktaran Kayalar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın programı el verdikçe bu külliyeyi de ziyaret etmesini öngörüyoruz. TİKA olarak şuanda saat kulesi ve cami kubbesinde çalışmalarımız devam ediyor ve bunları da inceledik. Bu manevi mekanda önümüzdeki yıllarda da inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İmam Azam Ebu Hanife Külliyesi'nde de çalışmalarımız var."