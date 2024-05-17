TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Kırgızistan\'da açılış ve görüşmeler gerçekleştirdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir dizi açılış ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Kırgızistan Hükümeti Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkeyi ziyaret eden TİKA Başkanı Kayalar ile görüştü.

Baysalov, Türkiye'nin Kırgızistan'ın stratejik partneri olduğunu belirterek, "TİKA, Kırgızistan'da yıllar süren işbirliği kapsamında sağlık, eğitim, kültür, sosyal ve diğer alanlarda önemli projelere imza attı." dedi.

Kırgızistan ile TİKA arasında etkileşimin daha da güçlenmesi gerektiğini dile getiren Baysalov, TİKA'nın Kırgızistan'daki projelerinin ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Kayalar, işbirliğinin daha da geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kırgızistan'a "Mobil Basınç Odası" desteği

TİKA tarafından sağlanan Mobil Basınç Odası, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı binası önünde düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Törene, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, TİKA Başkanı Kayalar ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur'un yanı sıra bakanlık personeli katıldı.

Ajikeyev, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bakanlığı için Türkiye'den getirerek teslim ettiği Mobil Basınç Odasının hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin dostluğun ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini vurgulayan Ajikeyev, Mobil Basınç Odasının sağlamasında emeği geçen TİKA Başkanı Kayalar'a teşekkür etti.

Kayalar da, Kırgızistan'da sağlık, eğitim, ekonomi, kültürün yanı sıra pek çok alanda önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, proje ile Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki dalış hizmet biriminin teknik altyapı imkanlarının geliştirildiğini kaydetti.

TİKA'dan Aile Sağlığı Merkezi

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Kırgızistan'ın Çuy Bölgesindeki Lüksemburg köyünde Kırgız-Türk Dostluğu Aile Sağlığı Merkezini hayata geçirdi.

Aile Sağlığı Merkezinin açılış törenine, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, TİKA Başkanı Kayalar, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Çuy Bölge Vali Yardımcısı Gülmira Kıştobayeva, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Samet Yılmaz ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur ile bölge sakinleri katıldı.

Kayalar, burada yaptığı konuşmada, "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki kadim dostluğun adını taşıyan projemiz ile bölge halkının daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerine kavuşmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kırgız yetkililer, yaptıkları konuşmada, bölge halkının ihtiyaç duyduğu Aile Sağlığı Merkezi için Türkiye'ye ve Kayalar'a teşekkür etti.

Görme ve işitme engelli bireylere yönelik "Gören Eller" projesi

TİKA, "Gören Eller" projesi kapsamında, Kırgızistan Görme ve İşitme Engelliler Birliği Kütüphanesi bünyesinde bir odanın tadilatını yaptı ve Braille alfabesi okuma salonu ile ses kayıt stüdyosu kurdu.

Projenin açılış programına Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Bakıt Darmanbekuulu ile Görme ve İşitme Engelliler Birliğinin yetkilileri katıldı.

Diğer yandan, TİKA Başkanı Kayalar, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva ile Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Cezeri Laboratuvarını da ziyaret etti.

Kayalar, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile de makamında bir araya gelirken, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından Bişkek'te hayata geçirilen eğitim, tarım, sağlık ve sosyal alanlardaki projeleri ziyaret ederek bilgi aldı.