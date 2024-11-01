TİKA\'dan Gagauz Çocuklara Çizgi Film

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gagauz Türkçesinde hazırladığı çizgi film serisi, Moldova'ya bağlı Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki çocuklara izletildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre TİKA, yaklaşık 2 yıldır yürütülen proje kapsamında Gagauz dilinde "Güneşe Doğru (Güneşe Karşı)" adlı çizgi film serisini hazırladı.

16 bölümden oluşan çizgi film, Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bölgedeki kreşlerde Gagauz çocuklarına izletildi ve büyük beğeniyle karşılandı.

Rumence alt yazılarıyla da hazırlanan "Güneşe Doğru" çizgi filmi, Gagauz Radyo Televizyonunda da gösterilmeye başlandı.

Gagauz örf ve adetlerini konu alan çizgi film, çocuklar ile gençlerin kültürlerini daha yakından tanımalarına ve Gagauz Türkçesini öğrenmelerine olanak sağlıyor.

Gagauz kültürüne özgür karakterleri, müzikleri ve senaryosu ile hazırlanan çizgi film serisi, Gagauzların tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

TİKA'nın desteğiyle bugüne kadar Gagauz dilindeki çizgi filmler, başka ülkelerden temin edilerek dublajlı yayınlanmıştı.

Gagauz Türkçesinin yok olma tehlikesi

Oğuz boyundan gelen Gagauz Türklerinin konuştukları Gagauz dili, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Tehlikedeki Dünya Dilleri" listesine 2010'da alınan Gagauz dilinin korunması ve yaşatılması, Gagauz halkının varlığı için önem teşkil ediyor.

Moldova'da 1994'ten bu yana faaliyetlerini yürüten TİKA, Gagauz Türkçesinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çok sayıda proje hayata geçirdi.