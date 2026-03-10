TİKA\'dan Kosova\'da İftar Etkinliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Priştine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu ve otizmli öğrenciler ile ailelerine iftar verdi.

"Bir Sofra Bin Gönül" etkinlikleri kapsamında Kosova'nın başkenti Priştine'deki bir otelde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Özkan Ulutaş, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci, Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama'nın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı."

Büyükelçi Angılı, programdaki konuşmasında, otizmli ve down sendromlu çocukların toplumun eşit bir parçası ve bireyi olarak yetişmesi için bu güzel projeyi hayata geçiren TİKA'ya teşekkür etti.

"Toplumdaki her bir birey ne kadar dezavantajlı olursa olsun o toplumun eşit bir parçası, o ülkenin eşit bir hissedarı gibi hissettiği zaman o ülke gerçekten gelişmiş olur." değerlendirmesini yapan Angılı, bu nedenle TİKA'nın Kosovalı kurumlarla birlikte Kosova'nın daha gelişmiş bir toplum olmasına sağladığı katkının son derece anlamlı ve önemli olduğuna vurgu yaptı."

TİKA Kosova Koordinatörü Aslan, kurum olarak Kosova'da 2004 yılından bu yana eğitimden sağlığa, kültürel mirasın korunmasından tarımsal kalkınmaya, kamu kurumlarının kapasite gelişiminden sosyal destek projelerine kadar çok geniş alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dost ve kardeş ülke Kosova'da insan hayatına dokunan, gönüller arasında köprüler kuran kalıcı eserler bırakmayı amaçladıklarını belirten Aslan, TİKA'nın Priştine'de inşa ettiği Priştine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bu anlayışın somut bir göstergesini oluşturduğunu ifade etti.

Aslan, ramazanın paylaşmanın, empati kurmanın ve kardeşliğin ayı olduğuna dikkati çekerek, "Bu akşam aynı sofrayı paylaşırken sevgimizi ve dayanışmamızı da paylaşıyoruz. TİKA olarak her zaman özel gereksinimli bireylerimizin ve kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Başbakan Yardımcısı Damka, 25 yıldır Kosova'da yüzlerce projeye imza atan TİKA'ya teşekkür ederek, "Eğitimden sağlığa kadar destekleriyle yanımızda oldular. Ama inanıyorum ki en önemlisi down sendromu ve otizm merkezi projesidir. Çocuklarımız eşittir, her yönden eşit olması için çaba sarf etmemiz lazım." diye konuştu.

Priştine Belediye Başkanı Rama, Down Syndrome Kosova Derneği Müdürü Sebahate Hajdini-Beqiri ve Otizm Derneği Müdürü Hatixhe Hoxha da özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin refahı için yapılan desteklerden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA'nın Priştine'de inşa ettiği ve donattığı Priştine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, ülkenin en büyük ve en donanımlı özel eğitim merkezi olma özelliği taşıyor.