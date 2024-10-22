TİKA'dan Kosova'ya Eğitim Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın başkenti Priştine'deki Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne tadilat ve tefrişat desteğinde bulundu.

Desteğin sağlanması vesilesiyle düzenlenen törene, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Hasan Priştina Üniversitesi Rektör Yardımcısı Naim Jerliu'nun yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, burada yaptığı konuşmada, Kosova'da faaliyetlerine başladıkları 2005 yılından itibaren çeşitli alanlarda 750 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Milletleri, o milletlerin kültürü, tarihi ve dillerinden bağımsız olarak düşünmenin imkansız olduğunu dile getiren Çevik, "Bilhassa bu coğrafyada, Orta Asya'dan Balkanlar'a Türk diline, kültürüne ve Türkoloji ile Türkçe'ye ilişkin 121 proje hayata geçirdik. Bu projelere yaklaşık 6 milyon avro yatırım yaptık." dedi.

Büyükelçi Angılı da Kosova'nın son derece köklü ve derin tarihe sahip toplulukların yaşadığı çok genç bir devlet olduğunu söyledi.

Türkoloji bölümünün, Priştine Üniversitesinin yanında bağımsız ve egemen Kosova Cumhuriyeti'ne değer katan bir bölüm olduğunu ifade eden Angılı, "Çünkü Kosova aynı zamanda hem Balkanlar'ın hem Avrupa'nın hem de Türk Dünyası'nın kültür merkezlerinden biridir. Tarihte de böyleydi eminim bugün ve gelecekte de böyle olacaktır." diye konuştu.

Bakan Damka da konuşmasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ayakta kalmasının ve öğrencilerin Türkçeyi gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmasının önemine dikkati çekti.

Hasan Priştina Üniversitesi Rektör Yardımcısı Jerliu da TİKA'nın yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "TİKA tarafından özveriyle hayata geçirilen bu proje, Kosova ile Türkiye arasında var olan ve gelişmeye devam eden verimli işbirliğinin güçlü bir kanıtıdır. Elbette öğrencilerimizin eğitim ve öğretim koşullarının daha da iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Tören, Çevik'in davetlilere "Büyük Türkçe Sözlük" hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

TİKA proje kapsamında Priştine'deki Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kapsamlı tadilat ve tefrişatını yaptı.