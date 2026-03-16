TİKA'dan Ürdün'de Yetim Çocuklara İftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 100'den fazla Ürdünlü yetim çocuk için iftar programı düzenlendi.

Başkent Amman'da bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu da katıldı.

Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkiye Maarif Vakfı Ürdün Ofisi ve TİKA çalışanları, Sevgi Damarı Yetim Cemiyeti bünyesinde bulunan çocuklarla iftar yaptı ve sohbet etti.

Ramazan ayı vesilesiyle Ürdün'de yetim çocuklara yönelik iki ayrı program daha gerçekleştiren TİKA, bu programlarda yaklaşık 300 kişiye iftar ikramında bulunmuştu.