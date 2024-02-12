TİKA, Gazze\'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıttı

İsrail ordusu kara, hava ve denizden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına aralıksız şekilde devam ederken Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Ofisi, Gazze'nin kuzeyi ile merkezindeki ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda paketi dağıttı.
TİKA Filistin Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Gazze Ofisi, İsrail saldırıları nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasının kısıtlandığı ve halkın temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun olduğu Gazze'nin kuzeyi ile merkez bölgelerinde yardımlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda TİKA Gazze Ofisi, Gazze'nin kuzey ve merkez bölgelerinde 1000 adet gıda paketi dağıttı.
Daha önce günde ortalama 600 tırın gönderildiği Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımlar İsrail ordusunun kara işgaline başlamasının ardından kısıtlanmıştı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey ve merkez bölgelerini terk etmeyen 500 bin kadar Filistinli sivilin önemli bir kısmının barınmadan yoksun temel insani ihtiyaçlara erişimden uzak biçimde çok zor şartlar altında yaşadığı uyarısı yapıyor.
İsrail'in abluka altında tuttuğu ve yardımların girişine izin vermediği bu bölgelerde temel gıda ürünlerinin yanı sıra bölge halkının tüketmek zorunda kaldığı hayvan yemlerinin dahi bittiği vurgulanıyor.
TİKA, İsrail'in 4 aydır devam eden saldırıları süresince Gazze'deki Filistinlilere tıbbi malzeme, gıda paketleri, barınma malzemeleri ve kışlık kıyafet gibi yardımlar sağlamıştı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Son Dakika › Güncel › TİKA, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?