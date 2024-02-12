TİKA, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıttı - Son Dakika
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TİKA, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıttı

TİKA, Gazze\'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıttı

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle insani yardımların kısıtlandığı Gazze'de, TİKA tarafından 1000 adet gıda paketi dağıtıldı. TİKA, saldırılar süresince tıbbi malzeme, gıda paketleri, barınma malzemeleri ve kışlık kıyafet gibi yardımlar sağlamıştı.

12.02.2024 14:23
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İsrail ordusu kara, hava ve denizden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına aralıksız şekilde devam ederken Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Ofisi, Gazze'nin kuzeyi ile merkezindeki ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda paketi dağıttı.

TİKA Filistin Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Gazze Ofisi, İsrail saldırıları nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasının kısıtlandığı ve halkın temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun olduğu Gazze'nin kuzeyi ile merkez bölgelerinde yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TİKA Gazze Ofisi, Gazze'nin kuzey ve merkez bölgelerinde 1000 adet gıda paketi dağıttı.

Daha önce günde ortalama 600 tırın gönderildiği Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımlar İsrail ordusunun kara işgaline başlamasının ardından kısıtlanmıştı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey ve merkez bölgelerini terk etmeyen 500 bin kadar Filistinli sivilin önemli bir kısmının barınmadan yoksun temel insani ihtiyaçlara erişimden uzak biçimde çok zor şartlar altında yaşadığı uyarısı yapıyor.

İsrail'in abluka altında tuttuğu ve yardımların girişine izin vermediği bu bölgelerde temel gıda ürünlerinin yanı sıra bölge halkının tüketmek zorunda kaldığı hayvan yemlerinin dahi bittiği vurgulanıyor.

TİKA, İsrail'in 4 aydır devam eden saldırıları süresince Gazze'deki Filistinlilere tıbbi malzeme, gıda paketleri, barınma malzemeleri ve kışlık kıyafet gibi yardımlar sağlamıştı.

Kaynak: AA

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