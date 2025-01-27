TİKA, Güney Afrika'da Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini hayata geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA, Güney Afrika'da Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini hayata geçirdi

TİKA, Güney Afrika\'da Nelson Mandela\'nın köyünde su sistemi projesini hayata geçirdi

CAPE Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini faaliyete geçirdi.

27.01.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini faaliyete geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mandela'nın doğum yeri olan Doğu Cape eyaletindeki Mvezo köyünde işlevsel olmayan su dağıtım sisteminin kapsamlı şekilde iyileştirilmesi üstlenildi.

Proje kapsamında, yıllardır ciddi su kıtlığıyla mücadele eden ve mevcut su kaynaklarının çiftlik hayvanlarıyla ortak kullanımından ötürü ciddi sağlık risklerine maruz kalan Mvezo köyündeki sondaj kuyusu, 12 saatlik sürede 250 bin litreden fazla temiz su üretecek şekilde donatıldı.

Bölge halkının 130 bin litrelik günlük ihtiyacını karşılamasının yanı sıra gelecekteki talebi fazlasıyla karşılaması öngörülen projede, su dağıtım şebekesi yeni borular, vanalar, bağlantı parçalarıyla yenilenip, hasarlı altyapı değiştirildi ve erişilebilirliği artırmak için yeni su musluklarının stratejik olarak yerleştirilmesi suretiyle tedarikin güvenli tüketim için tüm sağlık standartlarını karşılaması sağlandı.

Projenin resmi açılış töreni, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Nilvana Darama Yıldırımgeç, Mandela'nın torunlarından Nkosi Zwelivelile Mandela, TİKA yetkilileri ve yerel topluluk liderlerinin katılımıyla düzenlendi.

Büyükelçi Yıldırımgeç, projenin başarıya ulaşmasını sağlayan Zwelivelile Mandela, Mvezo Geleneksel Konseyi ve TİKA'ya takdirlerini ifade ederek, dünya çapında milyarlarca insanın temiz suya erişimden yoksun olduğu küresel su krizine dikkati çekti.

Yıldırımgeç, projenin Mvezo'da, Mandela'nın mirasını onurlandırması açısından önemine değinerek, köy sakinlerini gelecek nesiller için sürdürülebilirliğini sağlamak üzere su sistemini korumaya çağırdı.

Zwelivelile Mandela da konuşmasında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk halkına ve TİKA'ya destekleri için şükranlarını ifade etti.

Mandela, Türkiye'nin karşılıklı saygı ve sürdürülebilirliğe öncelik veren kalkınma yaklaşımından övgüyle söz ederek, suyun sağlık, onur ve kalkınma için hayati bir kaynak olarak kutsal niteliği olduğunu kaydetti.

TİKA Pretorya Koordinatörü Ali Kaya da suya erişimin bir insan hakkı olmasının önemini vurgulayarak, "Mvezo halkının refahına katkıda bulunmak ve Başkan Mandela'nın mirasını sürdürmek TİKA için muazzam bir onurdur." dedi.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Nelson Mandela, Yerel Yönetim, Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Güney Afrika'da Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA, Güney Afrika'da Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.