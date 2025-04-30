TİKA, Kuzey Makedonya Yaralılarını Ziyaret Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, martta Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kayalar'a ziyaretinde, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'nin eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, hastane yetkililerinden yaralıların durumu hakkında bilgi alan Kayalar ve Manasijevski'nin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.

Yaralıların tedavi sürecindeki tüm ihtiyaçlarının karşılanması için TİKA'nın gerekli desteği sunduğuna işaret edilen açıklamada, TİKA'nın yürüttüğü insani yardım faaliyetleri çerçevesinde, sağlık alanındaki desteklere ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ile dayanışmaya devam edileceği vurgulandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170'ten fazla kişi yaralanmıştı. Yaralıların 12'si, tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

Öte yandan, 2'si Litvanya, 1'i Sırbistan'da tedavi gören 3 kişinin de daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 62'ye çıkmıştı.