TİKA, Trablus'ta yetimler ve darülaceze sakinleri için iftar programı düzenledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta yetimler ve darülaceze sakinleri için iftar programı düzenledi.

Sosyal İşler Bakanlığına bağlı Dar'ul Vefa adlı darülacezede düzenlenen iftar programına, Libya Sosyal İşler Bakanı Vefa el-Kiylani, Libya'nın Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye et-Tormal, Libya Eğitim Bakanı Musa Mugaryif ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz katıldı.

İftar programında konuşan Büyükelçi Yılmaz, TİKA'nın Sosyal İşler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlediği iftar programına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Onbir ayın sultanı ramazan, bereketi, bağışlamayı ve dayanışmayı simgeler. Bu iftar programı sadece bir yemek masası etrafında bir araya gelmek değil, birbirimizi anlamanın ve dayanışmanın önemini vurgulamaktadır." diyen Yılmaz, ramazan ayının birlik beraberlik için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil de iftar programının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik beraberlik ve paylaşmak demek olduğunu söyledi.

Bacanakgil, "Bulunduğumuz mekan Dar'ul Vefa, darülaceze, yani Trablus huzurevindeyiz, bu akşam bizlere Trablus yetimhanesinden de çocuklarımız katıldı. Hep birlikte iftarı idrak ettik. Ramazan zaten bu demek, birlik beraberlik paylaşmak." ifadelerini kullandı.

Programda 300'e yakın kişiye iftar yemeği verildiğini kaydeden Bacanakgil, "Özellikle Derne'de yaşanan sel felaketinden sonra annesiz, babasız, kimsesiz kalan çocuklar ve yaşlılarımızla bir araya geldik ve iftar soframızı paylaştık." dedi.

İftar programının ardından Libyalı bakanlar, Büyükelçi Yılmaz ve TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil, yetim çocuklara hediye takdim etti.