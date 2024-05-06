TİKA ve İHH İnsani Yardım Vakfı Pakistan'da İleri Arama Kurtarma Eğitimi düzenledi - Son Dakika
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TİKA ve İHH İnsani Yardım Vakfı Pakistan'da İleri Arama Kurtarma Eğitimi düzenledi

TİKA ve İHH İnsani Yardım Vakfı Pakistan\'da İleri Arama Kurtarma Eğitimi düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'da, İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi ve Sindh İzciler Birliği işbirliğiyle düzenlenen 'İleri Arama Kurtarma Eğitimi' sona erdi. Eğitime katılan arama kurtarma gönüllülerine sertifikaları dağıtıldı.

06.05.2024 23:59
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'da, İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi ve Sindh İzciler Birliği işbirliğiyle "İleri Arama Kurtarma Eğitimi" düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Tharparkar bölgesindeki Karoonjhar dağlarında bir hafta süren eğitim, Karaçi'de Sindh İzciler Birliği Merkezi'nde düzenlenen kapanış ve sertifika dağıtım programıyla sona erdi.

Kapanış törenine, eğitime katılan Sindh İzciler Birliği ve Alkhidmat Vakfı arama kurtarma gönüllülerinin yanı sıra Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Sindh Hükümeti eski Başsekreteri ve Sindh İzcileri Eyalet Komiseri Syed Mumtaz Ali Shah, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, İHH afet yönetimi arama kurtarma uzmanı Ahmet Türkmenoğlu ve STK temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Sangu, burada yaptığı konuşmada, "TİKA, dünya çapında 63 ofisi ile Türkiye'nin farklı sektörlerdeki uzmanlığını paylaşıyor. Pakistan'daki bulunan iki ofis ile gerçekleştirilen bu eğitimler Pakistan'ı ne kadar kalbimize yakın tuttuğumuzun en büyük göstergesidir." ifadesini kullandı.

TİKA Karaçi Koordinatörü Başaran da dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen arama kurtarma eğitimlerini Sindh İzcileri ile başarıyla uyguluyor olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Türkmenoğlu da hava sıcaklıkları çok yüksek olmasına rağmen, öğrencilerin olağanüstü performans sergilediğini aktararak, hayat kurtarmaya yönelik bilgi ve tekniklerin edinilmesinde gösterdikleri gayretlerinden dolayı eğitime katılan arama kurtarma gönüllülerine yönelik memnuniyetini dile getirdi.

Kapanış töreni, eğitime katılan 25 arama kurtarma gönüllüsüne sertifikaların dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA ve İHH İnsani Yardım Vakfı Pakistan'da İleri Arama Kurtarma Eğitimi düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA ve İHH İnsani Yardım Vakfı Pakistan'da İleri Arama Kurtarma Eğitimi düzenledi - Son Dakika
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