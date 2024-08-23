TİKA ve Islamic Help Türkiye, Somali'de sağlık hizmeti sağladı - Son Dakika
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TİKA ve Islamic Help Türkiye, Somali'de sağlık hizmeti sağladı

TİKA ve Islamic Help Türkiye, Somali\'de sağlık hizmeti sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Cezire Üniversitesi Hastanesi ile Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz (KBB) ve genel cerrahi alanında ücretsiz sağlık hizmeti sağlandı.

23.08.2024 16:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Cezire Üniversitesi Hastanesi ile Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz (KBB) ve genel cerrahi alanında ücretsiz sağlık hizmeti sağlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Islamic Help Türkiye işbirliğinde 10 gün süren kamp boyunca Türkiye'den gelen gönüllü sağlık ekibi, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kapsamlı tıbbi destek sundu.

Ekiplerce 267 hasta muayene edildi, 87 başarılı cerrahi operasyon tamamlandı.

Kamp sırasında Somali'de tedavisi mümkün olmayan parotis tümörü, gırtlak kanseri ve bazı diğer ciddi vakalara Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin imkanları kullanılarak müdahale edildi ve hastaların sağlıklarına kavuşması sağlandı.

Ayrıca 10 gün boyunca yerel sağlık çalışanlarına ve tıp öğrencilerine hem teorik hem de pratik eğitimler verildi.

TİKA ve Islamic Help Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle Mogadişu'daki sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesi hedefleniyor. Profesyonel sağlık ekipleri, hem muayene hem de cerrahi işlemlerde yüksek standartlarda hizmet sunarak birçok kişinin yaşam kalitesini artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA ve Islamic Help Türkiye, Somali'de sağlık hizmeti sağladı - Son Dakika

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