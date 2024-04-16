TİKA, Zimbabve\'de tarım sektörüne destek sağlıyor

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Zimbabve'de tarım sektöründe mesleki ve teknik eğitime destek amacıyla ihtiyaç duyulan çeşitli tarım ekipmanları temin edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Harare Büyükelçiliği ve Zimbabve Gençliğin Güçlendirilmesi, Kalkınma ve Mesleki Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Zimbabveli gençlerin mesleki ve teknik eğitimlerine destek verilmesi amacıyla yer fıstığı ayıklama ve mısır taneleme makinelerinden 10'ar adet TİKA tarafından sağlandı.

Tarıma elverişli ve verimli topraklara sahip olan Zimbabve'de gerçekleştirilen projeyle mesleki eğitim yoluyla gençlerin geleceğine katkı sağlanması hedefleniyor.