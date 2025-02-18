TikTok Fenomeni Gizem Özmen, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde emniyet şeridindeki tankere çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden Gizem Özmen'in (24), TikTok'ta 'Lavinia Özmen' adıyla bilinen fenomen olduğu ortaya çıktı.

Kaza, 15 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde, İzmir- İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Mehmet Ensar Özden yönetimindeki 34 FD 1236 plakalı otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi. Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı. Sürücü Özden'in cenazesi önceki gün memleketi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesine gönderilip, toprağa verildi.

'SESSİZ SAVAŞLARIN SESİ LAVİNİA'

TikTok'ta geçen yıl 'travma kasesi' notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi. Yaşadıklarını paylaşarak benzer durumdaki kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in Instagram'da 22 bin, TikTok'ta 155 bin takipçi oldu. Özmen, son dönemde takipçilerinin hikayelerini anonim olarak yayınlıyor ve kendisini 'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanıtıyordu.