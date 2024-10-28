Timsal Karabekir'den Gençlere Tarih Mesajı - Son Dakika
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Timsal Karabekir'den Gençlere Tarih Mesajı

Timsal Karabekir\'den Gençlere Tarih Mesajı

Timsal Karabekir, gençlerin tarih bilmesinin önemini vurguladı ve Cumhuriyet'in değerlerinden bahsetti.

28.10.2024 21:46
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Asker ve devlet adamı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, "Eğer gençler tarihini bilmezse kim ne derse inanır, onlar için coğrafyayı başkaları çizebilir." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "dünü unutma yarına hakkın olsun" konulu söyleşi katılan Karabekir, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

Karabekir, arşivinde yer alan fotoğraflarla askerlik, Milli Mücadele yılları, savaşlarda yakınlarını kaybeden çocukları yetiştirmesi başta olmak üzere babası Kazım Karabekir'in bilinmeyen yönlerini aktardı.

Kars'ta bulunan Gazi Muhtar Paşa Konağı'ndaki bir levhada okuduğu 'tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer' yazısının kendisini çok etkilediğini dile getiren Karabekir, "Birlik ve beraberlik içerisinde bize verilmiş olan Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Eğer gençler tarihini bilmezse kim ne derse inanır, onlar için coğrafyayı başkaları çizebilir." ifadesini kullandı.

Karabekir, Cumhuriyet'in gerçek anlamda bir mucize olduğuna işaret ederek, "Allah Türk'ü gerçekten kurtarmak istemiş. O kadroyu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aynı zamanda, aynı okullarda bize mucize olarak lütfetmiş. İsmini sayamayacağım kadar çok komutanımız ve onları okutan hoca 'bu sınıfın hepsi lider olacak' diyor. Hakikaten o sınıfın hepsi de lider vasfında." diye konuştu.

Türk milletinin çok sayıda savaş gördüğünü ve acılar yaşadığına dikkati çeken Timsal Karabekir, "1. Dünya Savaşı'nın neticesinde 'barış yapalım' diyorlar ve bize barış diye gösterdikleri bir Sevr haritası. Yani İngiliz'i, İtalyan'ı, Fransız'ı gelmiş vatanımızı zapt etmiş. Şimdi çok şükür hepsiyle dostuz. Ancak babam diyor ki 'hiçbir devlet başka bir devletin dostu olamaz, dost görünür menfaati olduğu sürece ama asla dost olamaz'." dedi.

Tarihte yaşanan savaşlarda düşmanın en kötü huyunun, yurdu yakıp yıkarak insanlara acı çektirmek olduğunu dile getiren Karabekir, babası Kazım Karabekir'in Erzurum'da yaşadığı bir anısını ise şöyle aktardı:

"Kazım Karabekir Erzincan'ı kurtardığı zaman fotoğraflarını görüyoruz yanmış, yıkılmış ve perişan olmuş. İstanbul Kapı'dan Erzurum'a geçtiğini ve halkın kendisini yüzleri gülerek karşıladığını söylüyor. Bir gariplik hissettiğini ve bazı insanların ise hiç kıpırdamadığını, biraz daha yaklaştığı zaman dehşetle görüyor ki her biri canlı canlı Ermeniler tarafından kazığa oturtulmuş ızdırapla can vermişlerdi. Doğu cephesi için söylediği yegane laf, 'Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin'. Bizim insanlarımız, bizim topraklarımızda acılar içerisinde can verdiler."

Söyleşiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile çok sayıda kişi izledi.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinleri kapsamında aynı yerde Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğince 'Cumhuriyet Özgürlüktür' isimli resim sergisi açıldı.

29 sanatçının kara kalem, yağlı boya ve akrilikten oluşan 30 eserinin yer aldığı sergiyi, 11 Kasım Pazartesi gününe kadar sanatseverler gezebilecek.

Kaynak: AA

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