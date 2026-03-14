Tıp Bayramı\'nda Genç Hekimlerle Buluşma

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'da (İÜC) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda genç hekim adaylarıyla bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde bulunan tarihi Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde düzenlenen programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse katıldı.

Bakanlar Memişoğlu ve Kacır, üniversitenin tıp fakültesi öğrencileriyle tecrübelerini ve sağlık alanına ilişkin vizyonlarını paylaştı.

Genç hekim adaylarıyla gerçekleştirilen buluşmada, sağlık, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile geleceğin sağlık sistemine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan bakanlar Memişoğlu ve Kacır'a teşekkür etti.

Aydın, sağlık, bilim ve teknolojinin aynı doğrultuda buluştuğu bu anlamlı programın öğrenciler için ilham verici olduğunu belirterek, başta üniversitede görev yapan hekimler ve sağlık personeli olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.