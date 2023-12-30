Tıp Fakültesi öğrencileri terör saldırılarını ve İsrail'i protesto etti

Edirne'de üniversite öğrencilerinden sessiz yürüyüş

EDİRNE - Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencileri terör, soykırım ve işgale karşı tepki göstermek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Edirne'de sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüş", yedinci haftada da devam etti. Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Tıp fakültesi öğrencileri Selimiye Camisi Arasta Çarşısı önünde toplanarak beyaz önlükleriyle yürüdü. Sessizce yürüyen grup ellerinde; 'Soykırım, İşgal ve Teröre Karşı Hekimlerden Sessiz Yürüyüş' pankartı ile 'Beyaz önlükler kana bulanmasın', 'Hastaneye saldırı savaş suçudur', 'Savaş değil, soykırım' yazılı dövizler taşıdı. Saldırılara tepki göstermek amacıyla Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyüş yapan öğrenciler, burada basın açıklamasında bulundu.

Öğrenciler adına basın açıklamasını Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muammer Morkoç okudu.

"Gazze'deki katliamlar devam ediyor"

Gazze'deki katliamların devam ettiği belirten Morkoç, "Maalesef geçtiğimiz hafta Siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri, alçak saldırıları ile 12 kahraman askerimizi şehit ettiler. Öfkemize öfke, acımıza acı eklendi. Bu hain saldırılar Siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarımız olduğunu bir kez daha hatırlattı ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil her Müslüman'ın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti. Sözde İsrail devletinin bayrağındaki iki mavi çizgi Fırat ve Nil nehirlerini temsil etmekte, bu iki nehir arasındaki topraklarda kurulacak büyük bir devletin hayali ile yaşamaktadırlar. Vatanımıza yönelik terör faaliyetlerini de bu hayal ile desteklemektedirler. Buradan belirtiyoruz ki Fırat ve Nil zalimlere ve işgalcilere, boğuldukları mezardan başka bir şey olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak "Terör, Soykırım ve İşgal"e karşı yürüyüşü 7. haftasında yaklaşık 40 ilde tek yürek olarak gerçekleştirdiklerini belirten Morkoç, "Gündemden düşürülmeye çalışılsa da, kimileri için sıradan hale gelse de Gazze'de ambargo ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor. Bizler de ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşümüz ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Morkoç, Dünya Sağlık Örgütü ve yetkililere seslenerek, tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılmasını istediklerini ifade etti.

Yürüyüşe katılanlar, açıklamanın ardından dağıldı.