TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay\'ı ziyaret etti

Güncel

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Baş, Can Atalay'ın olağanüstü toplanan Meclis'te yaşananları; "Yalnızca TİP'e ve kendisine değil, Anayasa'ya ve halk iradesine dönük bir darbe girişimi" olarak değerlendirdiğini söyledi.

TİP Genel Başkanı Baş, Can Atalay'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Can Atalay'ın görüşmeler esnasında yaralanan milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Okan Konuralp ve Ahmet Şık'a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen Baş, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TBMM'de olması gereken Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, her zaman olduğu gibi dirençli. Can, TBMM'de düzenlenen olağanüstü toplantıya çağrı yapan tüm siyasi partilerin yöneticilerine ve toplantıya katılan milletvekillerine teşekkür etti. Saldırıda yaralanan sevgili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Okan Konuralp ve Ahmet Şık'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Can da bu yaşananları yalnızca TİP'e ve kendisine değil, Anayasa'ya ve halk iradesine dönük bir darbe girişimi olarak değerlendiriyor. Bu darbe girişimine karşı direnişin, faşizan saray rejimine karşı direnişin bir parçası olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Onlar hukuk tanımazlığa, zorbalığa devam ettikçe biz de bulunduğumuz her yerde direnişe devam edeceğiz."