TİP, Hatay İttifakı\'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

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HABER: GAYE ŞEYMA CAN

KAMERA: SADIK KARAKULOĞLU

Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısıyla Hatay İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Gökhan Zan olduğunu duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısıyla Hatay İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı.

Toplantıda konuşan TİP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Kadıgil, "Biz Hatay halkının sesini duyduk. Biz Hataylıların yükselen çığlığını duyduk. Biz öksüz, yetim, kimsesiz bırakılan bunun üzerine bir de seçeneksiz bırakılmaya çalışılan Hatay halkının isyanını duyduk. Bu isyan Hatay halkının kendi içinde oluşturduğu ittifak bize bir isim söyledi. 'Biz bu iki seçeneğin arasına sıkışmak istemiyoruz. Bize bir seçenek sun Türkiye İşçi Partisi' diye, Türkiye İşçi Partisi'nin sırtına bir görev yükledi. Bir siyasi partinin görevi kendi istediğini, canının istediğini yapmak değil, temsil ettiği yurttaşların sesini taşımaktır. Biz o bu sesi sizlerle buluşturmak için buradayız." diyerek Hatay İttifakı'nın büyükşehir Belediye Başkan adayının Gökhan Zan olduğunu duyurdu.