(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon ve hisse soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine tepki gösterdi. Tahliye kararının soruşturmanın siyasi ve bürokratik bağlantılarının ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik olabileceğini savunan Şık, "Bu tahliyeyle ortaya çıkan en önemli soru Fatma Betül'ün de üzerinde yer alan kimlerin adlarının gizlenmeye çalışıldığı" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, fon ve hisse işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini eleştirdi.

Kaya'nın tahliye edilmesinin arkasında siyasi gerekçeler bulunabileceğini öne süren Şık, soruşturmanın finans bürokrasisi, siyaset ve medya bağlantılarının yeterince araştırılmadığını savundu.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın 18 günlük tutukluluğunun ardından sağlık gerekçesiyle tahliye edildiğini belirten Şık, kararın gerekçesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Fon/Hisse soygununa dair soruşturmada "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya 18 günlük tutukluluğunun ardından "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Her ne kadar sağlık durumu gerekçe gösterilse de Kaya'nın tahliyesinin esas nedeni için iki seçenek var: ya suçsuz ya da tehdit etti ve karşılığını aldı. En dipte iken aldığı hisseleri yolsuzluk ifşa olmadan hemen önce en tepe noktasında satarak 2,2 milyar gibi bir kazanç elde eden Kaya'nın suçsuz olduğunu düşünmek için tek bir makul gerekçemiz yok. Hatta Kaya'nın iktidar nezdindeki tek suçunun, fon ve hisse işlemlerini gerçek adıyla yaparak yakalanması olduğu da böylece teyit edilmiş oldu. Başka bir deyişle eğer "çantacılar" ya da üçüncü kişiler üzerinden işlem yapsaydı "AKP Genel Başkan Yardımcısı eski bakan" olarak hayatına devam edecek olan Kaya soygunda elde ettiği 2,2 milyar TL'yi de iade etmeden çatır çatır yiyebilecekti. Mahkemedeki beyanında aylık geliri 500 bin TL olan bir ev hanımı olarak tanıtan Kaya'nın, ifadesinde "Erdin Özel'in kendisine siyasiler tarafından önerildiğini" söylemesi ve iddialara göre tutuklanmadan önce AKP üst yönetimine "Bir tek ben mi varım?" demesi bugünkü tahliyesinin gerçek nedenini de anlatıyor. Fatma Betül Sayan Kaya'ya hisse manipülasyonlarını haber verdiğinden kuşkulanılan Erdin Özel'in hangi siyasiler tarafından önerildiği, AKP'liler başta olmak üzere siyaset ve devlet bürokrasisinden kendisi dışında bu soygunda yer alanların isimlerin kimler olduğunu açıklamasından çekinildiği yorumunu yapmak mümkün.

Yani tehdit işe yaramış görünüyor. Bu tahliyeyle ortaya çıkan en önemli soru Fatma Betül'ün de üzerinde yer alan kimlerin adlarının gizlenmeye çalışıldığı. Fon/hisse soygununa dair yürütülen "organize suç örgütü" soruşturmasında finans bürokrasisinin en tepesinde yer alan isimler olan Saray'ın "makbul ekonomisti", Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu'nun başındaki isim olan Erişah Arıcan ile eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na dokunulamamasının da aynı nedenle olduğunu söylemek mümkün. Yürüyen adı konmamış süreç nedeniyle Kürt hareketinin görece sessiz kaldığı, yolsuzluk gerekçesiyle siyasi operasyonlarla zapturapt altına alınmaya çalışılan Yeni Partili belediye başkanlarının seçmen iradesine ve siyasi geçmişlerine ihanet etmekte tereddüt etmemeleri, butlan yönetimindeki CHP'nin Saray rejiminin yanında konumlanması ve muhalefet listelerinden seçilerek Meclis'e giren kimi milletvekillerinin de AKP'ye katılması da soygunun örtbas edilirken iktidarın işini kolaylaştıran nedenler. İktidar partilerine mensup seçmenler de dahil olmak üzere, fon/hisse soygununa dair iktidarın bu yağma/talanı örtbas edeceğini düşünen yurttaşları haklı çıkaran bu kararın siyasi maliyeti elbette büyük. Bir gözü karartma halini ortaya koyan bu karar, kurumsal ve toplumsal muhalefetin Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa dair yeterince ses yükseltememesiyle çok ilgili. Kendi partisince bile nefret öznesi haline getirilen Kaya'nın tahliyesi, ülke tarihinin en büyük soygununun örtbas edilmek istendiğinin somut kanıtı. Bu tahliyeye, kimlerin isimlerinin gizlenmek istendiğine ve örtbas edilmek istenen soruşturmaya dair güçlü ve ortak bir ses çıkarılamazsa kafasını kaldıran herkesin çok sert sopa darbelerine maruz kalacağını söylemek için kahin olmaya da gerek yok.

"SORUŞTURMADA ÖRGÜT VAR, SİYASİ AYAK VAR, BÜROKRASİ VAR, MEDYA VAR"

Akın Gürlek, her fırsatta haldır haldır açıklama yapan bir adalet bakanı. Zaman zaman fon/hisse soygununa dair yürütülen soruşturmaya dair de sosyal medya hesabından açıklama yapıyor. Açıklamalarında, "adaletin tecellisi, vatandaşların haklarının korunması, sorumluların hesap vereceği, hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceği, adaletin eksiksiz tecellisi için mücadele ettiği" gibi, retorik kalıplar sıklıkla yer buluyor. Her AKP'li gibi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde" demeyi de ihmal etmiyor. İktidarın düşmanlaştırdığı isimlere dönük açıklamalarında şüpheli hakkı gözetmeden peşinen suçlu ilan eden açıklamalar yapan Gürlek, son yaptığı paylaşımda da görüldüğü gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa dair yaptığı açıklamaları ise rakamlara, sayılara boğuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı gezisinde olduğu bir zamanda 3 Kasım günü yaptığı açıklamada fon/hisse soygununa dair "organize bir çete ile karşı karşıya olunduğunu" söylemişti. Açıklamanın en çarpıcı kısmı "Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık. Borsa bürokrasisi, manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir iş birliği yapıldığını görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir… Yürütülen soruşturmalar, yalnızca finansal piyasalardaki usulsüzlüklerle sınırlı değildir. Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır" sözleriydi. Yani bu organize soygunda örgüt var, siyasi ayak var, bürokrasi var, medya var… İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "örgüt" lafından çok rahatsız olduğu bu açıklamadan iki gün sonra da Fatma Betül Sayan Kaya'nın hepi topu 19 gün sürecek tutukluğu başlatıldı. İktidar yanlısı olmayanların dahi katıldığı bir alkış tufanı yaşandı.

İktidar karşıtlarına karşı yürütülen soruşturmalardaki kasıtlı ve bilinçli hoyratlığa hiçbir şekilde tanık olmadığımız, gizliliğin üst seviyede tutulup sorgu tutanaklarının en az bilindiği soygun soruşturmasında bir süre sonra finans bürokrasisinden kimi şüphelilerin özenle seçilen ifadelerinin kontrollü biçimde sızdırıldı. 135'i tutuklu 500'den fazla şüphelinin bulunduğu soruşturmada 24 kişinin sızdırılan ifadeleriyle finans bürokrasinde sırtı daha az sağlam olanlara sorumluluğu yıkılmak istenen soygunun siyasi ayağı da böylece gizlenmiş oldu. AKP cenahından soygunu eleştirenlerin başında gelen Şamil Tayyar fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği 17 Kasım gününden bu yana sessiz. Bakanlığı dönemine atıfla finans bürokrasisindeki yapılanma üzerinden belirli bir grup tarafından soruşturmada adı sıklıkla anılan damat Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın sahibi olduğu Sabah gazetesi ekonomi yazarlarından Dilek Güngör de sessiz sedasız bir gözaltıdan sonra şüpheli sıfatıyla ifade verenlerin arasına katıldı. Yeni Şafak gazetesindeki yargının "minik kuşu" Burak Doğan'ın gözaltına alınıp bırakıldığını da anımsatalım.

Gelinen noktada sayılı gün çabuk geçti ve Fatma Betül Sayan Kaya artık özgür. Sayan Kaya'nın sağlık durumu gözetilerek serbest bırakıldığı Türkiye'deki hapishanelerde 335'inin durumu ağır in 400'den fazla hasta mahpus devletin bu şefkatli tutumundan faydalanamıyor. Eleştirel tutum takınan iktidar yanlısı kimi isimler susturuldu. Soygunla ilgili sorular soran, haberler yapan iktidar yanlısı olmayan gazeteciler halen tutuklu. Bu organize soygunun örgüt, siyasi ayak, bürokrasi ve medyanın yer aldığı bir çete tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen ve her fırsatta açıklama yapan Adalet Bakanı'nın, Kaya'nın tahliye edilmesiyle ilgili ne söyleyeceğini ise şimdilik bilmiyoruz. İktidar içi güç dengeleri ve saray içi taht kavgalarının sınırlarını belirlediği soruşturmanın şüphelilerinden kimin hapiste kalıp kalmayacağı da iktisadi ve siyasi çıkar ağlarına mensup olup olmadığına bakarak ya da somut delillerle belirlenmiyor. Siyasi dengeleri ve gelecek planlarını alt üst edebilecek bilgiye sahip olanların kimler olduğunu anlamak için tutuklananların yanı sıra kimlerin dokunulamaz olduğuna bakmak yeterli."