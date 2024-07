TİP Sözcüsü ve Avukat, Can Atalay'ın durumuyla ilgili AYM Başkanvekili ile görüştü

Güncel

(ANKARA) - TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve Avukat Özgür Urfa, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Basri Bağcı ile Can Atalay'ın durumuyla ilgili görüştü. Kadıgil, "Hatay halkının seçilmiş Milletvekilini serbest bırakın. Kararın hemen hemen hazır olduğu en yakın zamanda da yayınlanacağı yönünde bize temin ettiler. Umut ediyoruz ki siyasi sebeplerden kaynaklı, hukukçuların üzerinde daha fazla baskı olmaz ve hukukçular, üzerlerine düşen görevi Anayasayla kendilerine tanımlanmış görevi, siyasi baskılardan arınmış bir şekilde yerine getirebilirler. O yüzden artık hani bugün değilse yarın, Can Atalay hakkındaki kararın gerekçesini beklediğimizi söylemek yanlış olmaz" dedi.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Avukat Özgür Urfa, milletvekilliği düşürülen tutuklu TİP Hatay eski Milletvekili Can Atalay'ın dosyasıyla ilgili AYM Başkanvekili Basri Bağcı ile görüştü.

"Can Atalay hala milletvekilidir ve bu yapılan işlem yok hükmündedir"

AYM Başkanvekili Bağcı ile yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Kadıgil, "Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen hukuka aykırı bir şekilde aylardır hatta yıllardır esir tutuluyor Can Atalay ve Mecliste, geçtiğimiz dönemde, hukuka tamamen aykırı bir şekilde okutularak Can Atalay hakkındaki hukuka aykırı kararda, Milletvekilliği düşürülmüştü. Buna karşı olarak, avukatlarımız aracılığıyla biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk ve bu kararın hukuksuzluğunun tescil edilmesini talep ettik. Anayasa Mahkemesi dedi ki, 'Haklısınız ve benim burada bir karar vermeme bile gerek yok. Çünkü Can Atalay hala milletvekilidir ve bu yapılan işlem yok hükmündedir.' Verdiği karar bu. Bu kararın tarihi, 22 Şubat" ifadelerini kullandı.

"Bugün değilse, yarın"

Can Atalay hakkında 139 gündür gerekçeli kararın yazılmasını beklediklerini söyleyen Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 Şubat'ta AYM dedi ki, 'Ben bu konuda karar vermeye tenezzül bile etmiyorum' Özeti bu. Aradan geçen bugün itibariyle tam 139 gün. Bizler, hapiste esir tutulan Can Atalay, tam 139 gündür bir gerekçeli kararın yazılmasını bekliyoruz ve bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'nin kıymetli Başkanvekili Basri Beyle bugün bir görüşme yaptık. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Temel talebimiz çok net. Buradan da bu çağrımızı bir kez daha yinelemek zorunda hissediyoruz. 140 gün oldu, gerekçeli karar yazıldı. Lütfen artık imzalayın ve Meclis kapanmadan evvel bu kararı yetiştirin. Çünkü bunun bizim için önemi şudur: Anayasa Mahkemesi, bir kez daha dedi ki 'Yaptığın iş hukuka aykırı.' Bu gerekçeli karar geldiği anda bizler, Meclis'te, Meclis Başkanına, diğer gruplara bu kararı önlerine koyacağız ve diyeceğiz ki kardeşim gereğini yapın Hatay halkının seçilmiş Milletvekilini serbest bırakın. Kararın hemen hemen hazır olduğu en yakın zamanda da yayınlanacağı yönünde bize temin ettiler. Umut ediyoruz ki siyasi sebeplerden kaynaklı, hukukçuların üzerinde daha fazla baskı olmaz ve hukukçular, üzerlerine düşen görevi Anayasayla kendilerine tanımlanmış görevi, siyasi baskılardan arınmış bir şekilde yerine getirebilirler. O yüzden artık hani bugün değilse yarın, Can Atalay hakkındaki kararın gerekçesini beklediğimizi söylemek yanlış olmaz."

"AYM derhal bu kararı açıklamalı"

Can Atalay'ın avukatı Özgür Urfa da şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayınlandığı an Meclis'e de gönderilecek. Bizim tarafımızdan da zaten resmi bir başvuru yapılacak ve o karar Genel Kurul'da okunduğu andan itibaren Can Atalay Milletvekilliği sıfatını geri kazanacak. Sonrasında da mahkemesine başvurularak Can Atalay Milletvekilliği sıfatını kazanmıştır. Önceki iki ihlal kararının üzerine vekilliğin iadesi kararının da verilmesi sebebiyle yargılamanın durması, yenilenmesi ve tahliyesi başvurusu yapılacak ve artık bu sefer yeni bir krize yerel mahkemelerin sebebiyet vermeyeceğini umuyoruz. Biz bunun için üzerimize düşeni yapacağız, gerek Meclis'te gerek mahkeme nezdinde gerekse Hatay halkı nezdinde. Çünkü yaklaşık 1.5 yıldır Hatay halkı, vekilsiz. Hatay halkının sorunları her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu sorunlar maalesef ki yeterince dillendirilemiyor. Bunun da en temel sebeplerinden biri Can Atalay'ın hala cezaevinde oluşu. AYM derhal bu kararı açıklamalı. Bu mağduriyete daha fazla sebebiyet verilmemeli. TBMM de vekilliğini derhal iade etmeli. Nihayeten Can Atalay, derhal tahliye edilmeli. Hatay'a görevinin başına, Hatay halkının iradesini temsil etme görevinin başına geçmelidir. Biz bu mücadeleyi bugün burada da görüyoruz. Bugünden sonra da sürdüreceğiz, hem Meclis'te hem adliye önünde hem de tüm parti üyelerimiz ve Hatay halkıyla birlikte. Can Atalay özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."