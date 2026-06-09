Tip Heyeti, Suriye'deki Alevilere Yönelik Hak İhlallerini Görüştü

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi heyeti, Suriye'de Alevilere yönelik hak ihlalleri ve güvenlik sorunlarına ilişkin çalışmalarını sürdüren Alevi kurumları ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerini ağırladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmeye İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, MYK Üyesi Yunus Başaran, Ankara İl Başkanı Fırat Çoban ve Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İnsan hakları ihlallerine karşı yaşamın sesini yükseltmeye; eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.