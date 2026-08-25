TİP'ten AİHM Kavala Kararına Tepki - Son Dakika
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TİP'ten AİHM Kavala Kararına Tepki

TİP\'ten AİHM Kavala Kararına Tepki
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TİP Genel Başkanı Baş, AİHM'in Kavala kararının Gezi tutsakları için de geçerliliği olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala kararında, "yargılama adı verilen tüm sürecin hükümsüz olduğu" anlamına geldiğini belirterek, "Bu karar ortadayken tüm Gezi tutsakları için verilen kararların da hükümsüz olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AİHM'in Osman Kavala kararının önemli bir kısmını okuduğunu ve hukukçu arkadaşlarıyla karar üzerine ön değerlendirme yaptıklarını belirtti. Baş, "Ne yazık ki bu karara sebep olan durum, memleket için bir utanç vesikasıdır. Osman Kavala ile ilgili yargılama adı verilen tüm sürecin hükümsüz olduğudur. Bu karar ortadayken tüm Gezi tutsakları için verilen kararların da hükümsüz olduğu açıktır" dedi.

"AİHM'in Anayasa Mahkemesi'nin artık etkili bir hukuki mekanizma olmadığını ortaya koyduğunu" ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin artık etkili bir hukuki mekanizma olmadığını, Silivri'de esir tutulan Hatay Milletvekilimiz Can Atalay ve Tayfun Kahraman örnekleri başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarını kapsayan diğer hukuki garabetleri de kanıt göstererek tane tane ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

AİHM kararlarının da Anayasa gereği uygulanması gerekir. Ama tüm bu açık hükümlere rağmen Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan ve bu memleketi bu utanç vesikası karar ile karşı karşıya bırakanlar var. Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararları Anayasal hükümler doğrultusunda derhal eksiksiz biçimde uygulanmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, AİHM, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten AİHM Kavala Kararına Tepki - Son Dakika

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