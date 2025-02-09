TİP'ten Gazetecilere Sahip Çıkma Çağrısı

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(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş "Meslek onuruna sahip çıkan, iktidar için değil halk için gazetecilik yapan Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalıdır. Gazeteciler üzerindeki yasaklar, baskılar son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

TİP Genel Başkanı Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Çaresizlik ve panik halinde duvara toslamaya, batağa saplanmaya devam. BirGün Gazetesi'ne dönük saldırılar ve gazetecilere dönük gözaltılar Saray Rejimi'nin içler acısı halini gözler önüne seriyor. Meslek onuruna sahip çıkan, iktidar için değil halk için gazetecilik yapan Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalıdır. Gazeteciler üzerindeki yasaklar, baskılar son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz."