TİP ve SOL Parti'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Sert Tepki

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(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve SOL Parti, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. TİP'ten yapılan açıklamada, "Özer'in tutuklanması iktidarın yeni bir hukuk darbesidir" denildi. SOL Parti ise "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının saray yargısının takdiriyle tutuklanmasını kabul etmiyoruz" tepkisini gösterdi.

TİP ve SOL Parti, resmi sosyal medya hesaplarından Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. TİP'ten yapılan açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması iktidarın yeni bir hukuk darbesidir. Saray Rejimi Diyarbakır'dan, Hatay'dan Esenyurt'a kadar halk iradesini gasbetmeyi alışkanlık haline getirse de yargı eliyle uygulanan darbelere alışmayacağız. Kendisine muhalefet eden herkesi 'terörist' ilan ederek uydurma gerekçelerle tutsak edenlere karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt'ta önceden Saray koridorlarında verilmiş karar tasdik edildi. Kayyum yolunu açarak muhalefeti etkisizleştirmeye yönelen bu girişim, AKP ve MHP'nin çürüyen iktidarların normalleşme adı altındaki aldatma oyunun parçasıdır. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının saray yargısının takdiriyle tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Seçme-seçilme hakkını dahi ortadan kaldırmış, kumpas ve baskı üzerine kurulu tek adam rejimine son vermek için birleşme zamanı."