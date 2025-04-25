TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı (2)

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan polis memuru Zeki Bacak (33) için memleketi Uşak'ta cenaze töreni düzenlendi. Bacak'ın cenazesi Çukurağıl Köyü Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çukurağıl Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Haber-Kamera: İnan YAMAN/UŞAK,