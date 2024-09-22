TIR İskelenin Bariyerlerini Aşarak Denize Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TIR İskelenin Bariyerlerini Aşarak Denize Düştü

TIR İskelenin Bariyerlerini Aşarak Denize Düştü

Gebze'de arızalanan TIR'ın çekicisi denize düştü. Yaralanan olmadı, çekici vinçle çıkarıldı.

22.09.2024 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir feribot iskelesinde sürücüsünün arıza sebebiyle dorsesinden ayırdığı TIR'ın çekicisi denize düştü. Olayda yaralanan olmazken, denize düşen çekici vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşanan olay iskelenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay saat 11.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki bir feribot iskelesinde meydana geldi. Feribota binmek için limana gelen M.Ş. idaresindeki 34 EM 3127 plakalı TIR'ın arızalanması sebebiyle, sürücü dorse ile çekiciyi birbirinden ayırdı. Bu sırada fren sisteminde arıza olduğu öğrenilen çekici kendiliğinden hareket ederek liman bariyerlerine çarptı. Bariyeri kıran çekici denize düştü. Olayda yaralanan kimse olmazken, araçtaki mazot ve yağın denize yayılmaması için limanda önlem alındı. Araç, daha sonra limana çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İŞLETME AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili olarak feribot iskelesini işleten firma tarafından yapılan yazılı açıklamada, "34 EM 3127 plakalı tır, 22.09.2024 gecesi 02.00'de Eskihisar – Tavşanlı (Yalova) Feribot Hizmetleri yapan işletmemize ait feribota çıkması sırasında gemi kapağında arızalanmıştır. Arıza yaptığı saat olan 02.00'den saat 10.00'a kadar işletmemize ait limanda bağlı kalmıştır. Alandan götürülme esnasında şoförü tarafından direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle TIR, limandan denize doğru kaymaya başlamış ve kapalı pozisyonda olan liman bariyerlerini kırarak denize düşmüştür. TIR'ın denize düşmesi akabinde limanda işletmemiz tarafından çevre güvenlik ve çevre kirliliği açısından gerekli tedbirler acilen alınmıştır. İl Çevre Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma kontrolünde TIR kısa süre içinde denizden çıkartılmış ve sahibi tarafından limandan uzaklaştırılmıştır. Yaşanan bu üzücü hadise, bahse konu olan tırın fren ve hidrolik sisteminden kaynaklanan arızası sebebiyle meydana gelmiş olup işletmemizin liman hizmeti veya feribotumuz ile alakalı değildir" ifadeleri kullanıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kontrolden çıkan çekicinin denize düştüğü anlar, feribot iskelesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dorseden ayrılan TIR'ın kendiliğinden hareket ederek denize düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Gebze, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR İskelenin Bariyerlerini Aşarak Denize Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
19:14 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
19:43 Beypazarı Belediye Başkanı’nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı Beypazarı Belediye Başkanı'nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı
19:36 Mesajı çok net Mourinho’dan derbi öncesi olay sözler Mesajı çok net! Mourinho'dan derbi öncesi olay sözler
19:23 Sokak ortasında adamı diri diri yaktılar Vahşetin arkasında iğrenç bir neden var Sokak ortasında adamı diri diri yaktılar! Vahşetin arkasında iğrenç bir neden var
18:52 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı CHP Milletvekili Ediz Ün’ün otomobilinden neler çıktı neler Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler
18:47 Bu metrobüslere ne oluyor Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var
18:22 Galatasaray’dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz
18:06 Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy’e gitti Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gitti
18:04 Adana’da ’’süper hücre’’ kabusu Şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da ''süper hücre'' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu
17:50 Polisin müdahalesi olmasa ölebilirdi Tek hamlede taksi şoförünü kurtardı Polisin müdahalesi olmasa ölebilirdi! Tek hamlede taksi şoförünü kurtardı
17:23 Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy’e Kur’an-ı Kerim ile geldi Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile geldi
17:02 Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 20:37:03. #1.12#
SON DAKİKA: TIR İskelenin Bariyerlerini Aşarak Denize Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement