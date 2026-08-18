TIR Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'de Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde madeni yağ yüklü TIR'ın devrilerek yandığı kazada sürücü Burak Karagöz (30), hayatını kaybetti.

Kaza, 13.30 sıralarında Acıgöl ilçesi Kurugöl mevki üzerindeki Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana geldi. Burak Karagöz yönetimindeki 14 KL 531 plakalı madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle yağ yüklü TIR'da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.