Tır Kazasında Sürücü Yaralandı

Kütahya'da, trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Osman Yıldız'ın (58) kullandığı 20 AJK 444 plakalı tır, Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen C.Y. idaresindeki 20 AHD 699 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı kabinden kurtarılarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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