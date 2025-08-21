TIR Şoförü Yılmaz Eker\'in Türkiye\'ye İhtiyacı Var

HATAYLI Yılmaz Eker (56) yük götürdüğü Belarus'ta aracındaki arızayı gidermek isterken TIR'dan düşerek yaralandı. Ailesi, Belarus'ta 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören Eker'in, Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan TIR şoförü Yılmaz Eker, Belerus'a yük götürdü. Yoldayken TIR'da meydana gelen arızayı kendi imkanlarıyla gidermek isteyen Eker, aracının üstüne çıktı. Eker, tamir sırasında aracın üstünden düşerek yaralandı. Eker, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Belarus Brest Klinik Bölge Hastanesi'ne götürüldü.

40 gündür bilinci kapalı halde yoğun bakımda tedavisi süren Eker'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ağabeyi Cevdet Eker, kardeşinin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi. Cevdet Eker, "Bilinci kapalı olan kardeşimin tedavisinin Türkiye'ye yapılması için bir an önce Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz" dedi.

'TÜRK HEKİMLERİ TEDAVİ ETSİN'

Kardeşinin Türk hekimleri tarafından tedavi edilmesini istediklerini belirten Eker, "Bir ambulans uçakla götürülmesi istendi. Ama imkanımız yok. Yetililere bildirdik. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na ilettik, cevap, ilgi ve alaka bekliyoruz" diye konuştu.