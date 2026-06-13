Tiran\'da Trump bağlantılı proje protestoları 14. gününde

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 14. gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çoğu genç olan binlerce kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Arnavut diasporasının temsilcilerinin de katıldığı protestoya, emekliler de destek verdi.

"Arnavutluk'ta ihlal edilen insan haklarını protesto etmek için geldim"

Göstericilerden 52 yaşındaki Xhimi Haka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'dan geldiğini ve tek çözümün hükümeti devirmek olduğunu söyledi.

Hükümeti "Arnavut karşıtı" bir hükümet olarak nitelendiren Haka, "Arnavutluk'ta yaşanan nüfus azalması dramına karşı ayağa kalkan tüm Arnavut halkını desteklemek için buraya geldim. Nüfusun azaltılması için masaya bir proje yatırıldığını düşünüyorum. 25 yıldır gurbetteyim. 8 kardeşiz, yedimiz gurbette. Bu bir trajedi, köylerimiz tamamen boş, köylerde yol yok, su yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Bunlar (hükümet yetkilileri) Arnavut karşıtı paralı askerlerdir." şeklinde konuştu.

Göstericilerden 32 yaşındaki Frederik Nikollnonaj da İtalya'dan geldiğini belirterek, "Arnavutluk'ta ihlal edilen insan haklarını protesto etmek için geldim. Komünizmin zulmünü devirmek için. (Başbakan Edi) Rama da (ana muhalefet lideri Sali) Berisha da aynı, aralarında bir fark yok." dedi.

Bu arada, ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinin Rrjoll bölgesinde bir turizm projesine karşı da gösteriler düzenlendi.

Arsalarının yağmalandığını iddia eden göstericiler, proje için kurulan şantiyenin çitini yıktı, meydana gelen arbedede bir kişi yaralandı.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.