Tiran'da Trump bağlantılı proje protestoları 14. gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiran'da Trump bağlantılı proje protestoları 14. gününde

Tiran\'da Trump bağlantılı proje protestoları 14. gününde
13.06.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta Trump'ın kızı ve damadıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Zvernec turizm projesine karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor. Başkent Tiran'da binlerce kişi 'Arnavutluk satılık değildir' sloganıyla toplandı, Başbakanlığa yürüdü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 14. gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çoğu genç olan binlerce kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Arnavut diasporasının temsilcilerinin de katıldığı protestoya, emekliler de destek verdi.

"Arnavutluk'ta ihlal edilen insan haklarını protesto etmek için geldim"

Göstericilerden 52 yaşındaki Xhimi Haka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'dan geldiğini ve tek çözümün hükümeti devirmek olduğunu söyledi.

Hükümeti "Arnavut karşıtı" bir hükümet olarak nitelendiren Haka, "Arnavutluk'ta yaşanan nüfus azalması dramına karşı ayağa kalkan tüm Arnavut halkını desteklemek için buraya geldim. Nüfusun azaltılması için masaya bir proje yatırıldığını düşünüyorum. 25 yıldır gurbetteyim. 8 kardeşiz, yedimiz gurbette. Bu bir trajedi, köylerimiz tamamen boş, köylerde yol yok, su yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Bunlar (hükümet yetkilileri) Arnavut karşıtı paralı askerlerdir." şeklinde konuştu.

Göstericilerden 32 yaşındaki Frederik Nikollnonaj da İtalya'dan geldiğini belirterek, "Arnavutluk'ta ihlal edilen insan haklarını protesto etmek için geldim. Komünizmin zulmünü devirmek için. (Başbakan Edi) Rama da (ana muhalefet lideri Sali) Berisha da aynı, aralarında bir fark yok." dedi.

Bu arada, ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinin Rrjoll bölgesinde bir turizm projesine karşı da gösteriler düzenlendi.

Arsalarının yağmalandığını iddia eden göstericiler, proje için kurulan şantiyenin çitini yıktı, meydana gelen arbedede bir kişi yaralandı.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Donald Trump, Başbakanlık, Avlonya, Ekonomi, Turizm, Güncel, Vlora, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Trump bağlantılı proje protestoları 14. gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

22:43
Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu
Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu
21:56
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
20:59
Suriye Lübnan’a müdahalede mi bulunacak Şara’dan iddialara net yanıt
Suriye Lübnan'a müdahalede mi bulunacak? Şara'dan iddialara net yanıt
19:57
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
19:33
Muharrem İnce: CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir
Muharrem İnce: CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 23:04:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tiran'da Trump bağlantılı proje protestoları 14. gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.