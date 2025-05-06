Tiran'da Türkiye-Arnavutluk İş Forumu - Son Dakika
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Tiran'da Türkiye-Arnavutluk İş Forumu

Tiran\'da Türkiye-Arnavutluk İş Forumu

Türkiye ve Arnavutluk iş dünyası, Tiran'da yapılan forumda yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

06.05.2025 15:51
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Türkiye Ticaret Bakanlığı himayelerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye-Arnavutluk İş Forumu düzenlendi.

B2B görüşmeleri şeklinde düzenlenen etkinliğin açılışına Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve iki ülkeden iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Hoxha, burada yaptığı konuşmada, hükümet adına, Arnavutluk'un artık iş ve yatırım yapmak için çok güvenli ve çok cazip bir yer olduğunu, işletmelere garanti verdiğini söyledi.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kökünün çok derin olduğunu vurgulayan Hoxha, "Halklarımız yüzyıllardır birbirinden ayrılmayan iki dost halktır. Dünyada, milletlerimiz arasında bulunan, bundan daha kardeşçe ve dostça bir işbirliğinin olduğuna inanmıyorum. Arnavutluk, Balkanlar'a açılan bir ülke ve tüm dost ülkelerle ticari ilişkilerini güvence altına alan açık bir kapıdır." diye konuştu.

Büyükelçi Atay da organizasyonda emeği geçen Türk ve Arnavut tarafına teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkilerine değinen Atay, "Tüm Türkiye'deki şirketlerimize, iş dünyasına çağrıda bulunmak istiyorum. Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) süreci çok hızlı ilerliyor. Başbakan Rama'nın dile getirdiği, 2030 yılında Avrupa Birliği üyeliği hedefi var, bu hedefe ulaşacaklarına canı gönülden inanıyorum. Dolayısıyla Avrupa entegrasyonu bu kadar iyi ilerleyen bu kardeş ülkede mutlaka bunu göz önüne alarak burada yatırımlarını ve iş bağlantılarını artırsınlar çünkü bu ülke çok kısa zamanda Avrupa Birliği üyesi olacak." ifadelerini kullandı.

"Arnavutluk, Türk iş dünyası için yatırım destinasyonu"

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler de son yıllarda Arnavutluk'ta altyapı, enerji, inşaat, maden, tekstil ve gıda gibi sektörlerde Türk firmalarının güçlü bir şekilde varlık gösterdiklerini gördüklerini aktararak, "Burada görev yapan bir iş insanı ve bir sivil toplum lideri olarak şunu açıkça ifade etmek isterim; Arnavutluk, Türk iş dünyası için bir yatırım destinasyonu ve güvenilir bir partner. Aynı şekilde Türkiye de Arnavut iş çevreleri için üretim, teknoloji ve ihracat açısından çok güçlü bir kapıdır." dedi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver de Türkiye'nin Arnavutluk'un kalkınma sürecine her zaman stratejik ortak olarak katkı sunduğunu, Arnavutluk'un da Türk iş dünyası için Balkanlar'da önemli bir kapı olduğuna işaret ederek, "Aramızdaki ticaret hacmi son yıllarda istikrarlı bir şekilde artmış; enerji, inşaat, altyapı, gıda, tekstil ve teknoloji gibi birçok alanda işbirlikleri güçlenmiştir. Bugünkü genel ticaret heyeti programında bu işbirliğinin daha kurumsal, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı hale getirmek için önemli bir adımdır." şeklinde konuştu.

Tiran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nikolin Jaka, her iki hükümetin de anlaşmaları, işbirliklerini ve ortak yatırımları memnuniyetle karşılama ve teşvik etme konusunda olağanüstü olumlu bir iradeye sahip olduğuna dikkati çekti.

Jaka, "Elbette Türkiye, Arnavutluk'un ekonomik ve ticari alışverişte stratejik ortaklarından biridir, ancak ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilere ve bunların düzeyine baktığımızda, ekonomik ilişkilerde henüz o düzeye gelmediğimiz kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Arnavut iş dünyası arasındaki ikili (B2B) görüşmelerde inşaat, enerji, petrol ve gaz sektörleri, otomotiv, iklimlendirme, gıda ve tarım, dış ticaret ve yatırım gibi alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran'da Türkiye-Arnavutluk İş Forumu - Son Dakika

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