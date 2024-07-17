Tırdan kaçan angusla ekiplerin arasında yaşanan kovalamaca kamerada
HATAY - Hatay'da tırın dorsesinden kaçan angus, ekipleri peşine taktı. Ekiplerin kementli mücadelesi sonrası trafiği durduran angus yakalandı.
Payas - İskenderun Tem Otoyolu üzerinde seyir halindeki tırda taşınan angus yola atladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Trafiği durma noktasına getiren angusu yakalamaya çalışan ekipler, hayvanı kara yolunda kovaladı. Bir süre kementle yakalanmaya çalışılan angus, ekiplerin mücadeşesi sonucu yakalandı. Ekipler ve angus arasında yaşanan kovalamacaysa kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Tırdan kaçan angusla ekiplerin arasında yaşanan kovalamaca kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?