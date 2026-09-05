Tire\'de İlk Kurşun Anıtı Açıldı

İzmir'in Tire ilçesinde İlk Kurşun Anıtı açıldı.

Çiniyeri Mahallesi'nde Milli Mücadele temalı anıtın açılışı için düzenlenen törene katılan Tire Kaymakamı Mesut Yakuta, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla vatan için canını ortaya koyan şehit ve gazileri andı.

Programa Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da katıldı.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı yapıldı.