Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Başladı

(BURSA) - Mudanya Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali, coşkulu kutlamalarla başladı. İki gün sürecek festivalin açılışını İskele Caddesi'nde yapan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Geçmişimizde ve bugünümüzde her şeyin temelinde zeytin var. Geleceğimizde de zeytin var. Zeytin, Mudanya'nın yaşam kaynağıdır" dedi.

Tirilye, Zeytin Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. "Zeytinin evi Tirilye'de, umudun çiçeğinde buluşalım" sloganıyla 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Tirilye Kültür Merkezi'nin önündeki tarihi çınar ağacından başlayan ve zeytin dallarını taşıyan traktör eşliğinde İskele Caddesi boyunca devam eden kortej, coşkulu ve renkli anlara tanıklık etti.

Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, belediye meclis üyeleri, esnaf, üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın katıldığı kortej yürüyüşüne bando da eşlik etti.

Sahilde, Mudanya Halk Dansları Grubu'nun gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Dalgıç, Zeytin Çiçeği Festivali'nin Mudanya'nın kültürel zenginliğini ve üretici emeğini yansıtan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tirilye'nin bölgedeki zeytinlerin kaynağı olduğunu belirten Dalgıç, şöyle konuştu:

"Tarihimizde, günümüzde her şeyin temelinde zeytin var. Geleceğimizde zeytin var. Zeytin, Mudanya'nın yaşam kaynağı. Zeytin üretiminde geçen yıl tarihi bir rekor kırmıştık, bu yıl rekor bir hasat bekliyoruz. Zeytinin evinde, ağaçlarının çiçek açtığı bu ayda düzenlediğimiz festival; bizim için, Mudanya için çok anlamlı. Her sene aynı mevsimde zeytinin evinde buluşalım."

Zeytinin evinde büyük buluşma

Festival boyunca Tirilye'deki yerel üretici stantlarında zeytin ve zeytinyağı çeşitlerinin yanı sıra yöresel lezzetler, el işleri ve doğal ürünler de yer alıyor. Festivalde ziyaretçiler, ürünleri doğrudan üreticisinden satın alma fırsatı buluyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinliklerin de festivalin coşkusunu artırması bekleniyor.

Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen atölyelerde zeytin çiçeği boyama, sabun yapımı, seramik ve uçurtma yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Tiyatro ve halk oyunları gösterileri, Tirilye sokaklarına karnaval havası katacak. Uzman isimler, zeytin ve zeytincilik üzerine düzenlenen söyleşilerde daha kaliteli ve sürdürülebilir üretim üzerine görüşlerini paylaşacak. Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu, festivalin en özel güzergahlarından "Zeytin Rotası"nı tamamlayan katılımcılara ise zeytin fidesi hediye edilecek.

Kerem Görsev'le caz

Festivalin akşam programları ise müzikle taçlanıyor. Nilüfer Roman Orkestrası ve Bursa Kent Qartet'in sahne alacağı konserlerle başlayacak gece programı, yarın akşam caz müziğin usta ismi Kerem Görsev'in sahnesiyle unutulmaz bir finale dönüşecek.

Ücretsiz ulaşım

Mudanya Belediyesi, vatandaşların festival alanına kolay ulaşabilmesi için Mudanya merkezinden Tirilye'ye ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. BUDO İskelesi önünden her saat başı hareket eden servis, Mudanya ile Tirilye arasında ring seferleri yapıyor.