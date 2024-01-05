TİSK\'in Ortak Paylaşım Forumu başladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Ortak Paylaşım Forumu'nun beşincisi, " Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla İstanbul'da başladı.

Çalışma hayatının üçlü sac ayağı olan kamu, işçi ve işveren temsilcilerini "Birlikte Mümkün Türkiye" demek için yeniden bir araya getiren forum Çırağan Sarayı'nda düzenleniyor.

Forumda, sanayi, üretim, ihracat, teknoloji, araştırma ve geliştirme konularında elde edilen değerlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Forumda, geride kalan 100 yılı anlayarak Türkiye'nin yeni yüzyılına birlikte hazırlanmanın önemine, çalışma hayatını derinden etkileyeceği düşünülen dijital dönüşümün çalışma hayatı, yetkinlikler ve istihdam üzerindeki etkilerine odaklanılacak.

"Cumhuriyet'imizin Yeni Yüzyılı: Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenlenecek panelde, ülkenin önde gelen ve köklü aile şirketlerinin yeni kuşak temsilcilerinin hedeflerinin aktarılması beklenen forumda, iş sağlığı ve güvenliği konularının önemine işaret edilmesi, şirketlerin iyi uygulamalarının yanı sıra teknolojinin iş sağlığı ve güvenliğinde kullanımıyla elde edilen kazanımlar anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen forumda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çalışma hayatının önemli uluslararası aktörlerinden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BusinessEurope, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve OECD gibi kuruluşların üst düzey temsilcileri yer alacak.