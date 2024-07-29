Tiyatro Sanatçısı Kenan Işık, 10 Yıl Süren Komadan Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tiyatro Sanatçısı Kenan Işık, 10 Yıl Süren Komadan Sonra Hayatını Kaybetti

Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 10 yıl önce beyin kanaması sonucu komaya girmişti. Işık, 76 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk sanat camiası, Işık'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı.

29.07.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sanatçının yakın arkadaşlarından Ozan Zeybek de Instagram hesabından Kenan Işık'la fotoğrafını paylaşarak, vefatını duyurdu.

Oyuncu Ali Sunal da "Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat." paylaşımını yaptı.

Kenan Işık hakkında

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.

Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı. Işık, 10 yıl önce fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

Kaynak: AA

Kenan Işık, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiyatro Sanatçısı Kenan Işık, 10 Yıl Süren Komadan Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:14:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tiyatro Sanatçısı Kenan Işık, 10 Yıl Süren Komadan Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement