Tiyatrocu Levent Üzümcü Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) Tiyatrocu Levent Üzümcü sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı. Üzümcü'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Burhaniye'de gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurdu. Sabah saatlerinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir bilgilendirmeyle Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık bilgilendirmesinde "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; @LeventUzumcu rumuzlu X hesabı kullanıcısı olduğu tespit olunan şüpheli Levent Üzümcü gözaltına alınmıştır" denildi.

Üzümcü'nün Balıkesir Burhaniyi'de gözaltına alındığı ve İstanbul'a doğru getirildiği öğrenildi.