Tiybi'den Ebu Safiyye'ye Ziyaret Engeli - Son Dakika
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Tiybi'den Ebu Safiyye'ye Ziyaret Engeli

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İsrail hapishaneleri, milletvekili Tiybi'nin Ebu Safiyye'yi ziyaret talebini reddetti.

İsrail Meclisindeki Filistinli milletvekili Ahmed et-Tiybi, İsrail Hapishaneler İdaresinin, Gazze'den alıkonulan Dr. Husam Ebu Safiyye'yi ziyaret etmesine izin vermediğini duyurdu.

Tiybi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Tiybi'nin Dr. Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması talebini ele alan Yüksek Mahkeme oturumuna katıldıktan sonra, Ebu Safiyye'yi ziyaret etmek ve gözaltı koşulları ile durumunu doğrudan yerinde incelemek üzere resmi başvuru yaptığı, ancak Hapishaneler İdaresi'nin bu talebi reddettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dr. Ebu Safiyye ile görüşmemin engellenmesi, Hapishane İdaresi tarafından uygulanan ve terörü destekleyen Ben-Gvir'in talimatıyla alınmış, tamamen siyasi bir karardır. Dr. Ebu Safiyye, Gazze'deki sağlık sektörünün en zor dönemlerinden birinde hastalarının yanında kaldıktan sonra gözaltına alınmıştır. Gözaltı koşullarını öğrenmek bizim hakkımızdır. Ayrıca seçilmiş temsilcilerle görüşmesi de onun en doğal hakkıdır. Özellikle avukatları, Dr. Ebu Safiyye'nin işkenceye maruz kaldığını açıklamıştır."

Ben-Gvir'in Filistinli tutukluların parlamenterler ve kamuoyunun denetiminden uzak tutulmasını istediği vurgulanan açıklamada, "Ziyaretlerin yasaklanması, tutukluların durumunu takip etmemize ve haklarını savunmamıza asla engel olamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024'te hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiybi'den Ebu Safiyye'ye Ziyaret Engeli - Son Dakika

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