TKH, İmamoğlu Protestolarında Gözaltılar Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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TKH, İmamoğlu Protestolarında Gözaltılar Hakkında Bilgi Verdi

Türkiye Komünist Hareketi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protesto eylemlerinde iki partilinin gözaltına alındığını duyurdu. TKH, tutuklu ve gözaltındaki kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

26.03.2025 12:13  Güncelleme: 13:09
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(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi (TKH), CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protesto eylemlerine katılan Parti Meclisi üyesi Ahmet Özgür Keskin ve bir parti üyesinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere yönelik gözaltılar sürüyor. TKH, Parti Meclisi üyesi Ahmet Özgür Keskin ve bir parti üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. TKH'den yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Memleketi gözaltına alamazsınız. Bu sabah İstanbul'da gerçekleşen ev baskınlarında Parti Meclisi üyemiz Ahmet Özgür Keskin ve bir üyemiz daha gözaltına alınmıştır. İstibdat rejimine karşı halkın dalga dalga yayılan tepkisini gözaltı ve tutuklama dalgası ile yok edemeyeceksiniz. Tüm tutuklu ve gözaltında bulunanlar derhal serbest bırakılsın!"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKH, İmamoğlu Protestolarında Gözaltılar Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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