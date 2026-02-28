TKP'den ABD ve İsrail'e Tepki

(ANKARA) - TKP'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik olarak yapılan açıklamada, "Gelinen noktada ülkemizin bu saldırıların üssü olarak kullanılması akıldan bile geçirilmemelidir. Ülkemizdeki ABD üsleri bir an önce kapatılmalı, topraklarımızdan ABD ve İsrail'e verilen istihbari destek derhal sonlandırılmalıdır" denildi.

TKP'nin sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun siyonizm. Haydut devlet ABD ve soykırımcı İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırısı bugün başladı."

Bu saldırı sadece İran'ı değil, ülkemiz de dahil olmak üzere bütün bölge halklarını hedef almakta ve tehdit etmektedir. Gelinen noktada ülkemizin bu saldırıların üssü olarak kullanılması akıldan bile geçirilmemelidir. Ülkemizdeki ABD üsleri bir an önce kapatılmalı, topraklarımızdan ABD ve İsrail'e verilen istihbari destek derhal sonlandırılmalıdır.

Bugün insanlık için bir test günüdür. Bu barbar saldırının karşısında ikircikli bir tutum almak, söze 'ama İran' diye başlamak ABD ve İsrail saldırısına destekçilik anlamına gelmektedir. TKP, bu emperyalist saldırıya karşı İran halkının yanındadır. Bu saldırı durdurulmalı, bu haydutluk püskürtülmelidir. İran halkı kazanacak, emperyalizm kaybedecek."