TKP'den İsrail Protestosu

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(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail'i protesto yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sonrası açıklama yapan TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, " Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı durdurulsun. AKP savaş baltalarını çıkaracağına önce petrol sevkiyatını kessin. Her ne amaçla olursa olsun, İsrail'le bütün askeri ilişkiler kesilmelidir" dedi.

TKP; Ankara, İstanbul ve İzmir'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yürüyüş düzenledi. Konur 2 Sokak'tan Sakarya Caddesi'ne kadar süren yürüyüşe katılanlar, Filistin bayrakları taşıdı. Yürüyüş sırasında, "Boyun eğme memlekete sahip çık; Filistin halkı yalnız değildir; emekçiler, gençler, yurt sevenler saflara; katil İsrail, iş birlikçi AKP; kahrolsun ABD emperyalizmi" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapan TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan şunları söyledi:

"Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı durdurulsun. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattından İsrail'e giden petrolün miktarını düşük göstererek bu ayıptan kurtulamazsınız. İsrail'e başka ülkelerden, örneğin ABD'den giden petrol bizi ilgilendirmiyor. ABD emperyalizmi zaten İsrail'in arkasında, para, silah, petrol ne ihtiyaç varsa yolluyor. AKP iktidarı ise Filistincilik oynamaya devam ediyor. Bilinsin ki, Türkiye üzerinden giden petrol kesildiğinde İsrail güç durumda kalır. AKP savaş baltalarını çıkaracağına önce petrol sevkiyatını kessin. İlk talebimiz budur.

"İsrail'le bütün askeri ilişkiler kesilmelidir"

İsrail ile askeri işbirliğinin sürdürülmesi utanç vericidir. Biz Gazze katliamdan yıllarca önce bu konuda taleplerimizi kamuoyuna duyurduk. İsrail hava kuvvetleriyle, İsrail istihbaratıyla yıllar boyunca sürdürülen ilişkilerin sonuçları şimdi görülüyor. Bu ilişkilerin bitmemiştir. Daha yeni TSK elindeki F-16'lar için gerekli olan malzemelerin İsrail'den alınacağı ortaya çıktı. Her ne amaçla olursa olsun, İsrail'le bütün askeri ilişkiler kesilmelidir.

İsrail ve ABD'nin İran, Irak, Suriye, Lübnan gibi bölge ülkelerine dönük saldırılarında farklı amaçlar için kullanılan İncirlik, Kürecik ve diğer ABD-NATO üsleri derhal kapatılmalıdır. Bu üsler, Filistin halkına ölüm yağdıran savaş makinasının önemli bir unsurudur. AKP iktidarı bu üç adımları atmadığı sürece Filistin halkına karşı İsrail'le işbirliğine devam ediyor demektir."

"İnsanlık, Filistin'de öldürdüğünüz her çocuğun, her yoksul insanın hesabını sizden soracak"

Arikan, İsrail'e ve onu destekleyenlere şu çağrıda bulundu:

"Bombalarınız, yalanlarınız, arkanızda duran çok uluslu şirketler tarafından doldurulan kasanız bölge halklarının direnişini asla yenemeyecektir. İnsanlık, Filistin'de öldürdüğünüz her çocuğun, her yoksul insanın hesabını sizden soracak kadar güçlüdür. TKP de bu büyük insanlığın bir parçasıdır ve sizin Türkiye'deki yalanlarınızı ve örtülü operasyonlarınızı, Yahudi düşmanlığına izin vermeksizin engelleme irade ve kararlılığına sahiptir. Türkiye'de de bölgede de dinsel, etnik çatışmalarla, ırkçı söylemlerle birbirine düşürülen yoksul halkların gerçek düşmana karşı, emperyalizme, çok uluslu şirketlere karşı birlikte ayağa kalkması için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İşte o zaman bütün sömürücü, ırkçı, gerici iktidarların nasıl sarsıldığını, karanlığa gömülen Orta Doğu'nun nasıl aydınlığa kavuştuğunu hep birlikte göreceğiz."