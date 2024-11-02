TKP'nin Suffe Derneği Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TKP'nin Suffe Derneği Protestosu

TKP, Ankara'daki Suffe Derneği'nde çocukların darp edilmesine karşı protesto düzenledi.

02.11.2024 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - Ankara Sincan'da hizmet veren Suffe Derneği isimli tarikat yurdunda, dini eğitim alan çocuk yaştaki 20 çocuğun eğitmenler tarafından darp edilmesine TKP'den tepki geldi... Suffe Derneği önünde TKP ve Ulubatlı Hasan Semt Evi üyelerinin geniş güvenlik önlemleri altındaki eyleminde, "Mahallemizde cemaat istemiyoruz", "Boyun eğme memlekete sahip çık" sloganları atıldı.

Suffe Derneği önünde yapılan açıklamada TKP Ulubatlı Hasan Semt Evi adına konuşan Eren Değirmenci şu açıklamalarda bulundu:

"Tarikatlar, halkımız yoksullukla boğuşurken büyük bir ekonomiyi ellerinde tutuyorlar. Bizler faturalarımızı, kiramızı, yaşamsal ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı kara kara düşünürken onlar vergiden muaf tutuluyor, diyanet işlerinin şemsiyesi altında devlet bütçesini yağmalıyorlar. Kamu kurumlarını parselliyor; eğitim, sağlık, içişleri, yargı ve daha pek çok alanda devlete müdahale ediyorlar.

Mahallemizde ve ülkemizde tarikatları istemiyoruz. Bu ülke bu mahalle sahipsiz değil. Tarikatların varlığı ve faaliyetleri yasal olarak suçtur. Mahallemizde, okulumuzda, çalıştığımız iş yerinde tarikatların tahakküm kurmalarına izin vermeyelim. Çocukların, kadınların teslim alınmasına engel olalım. Bizi din üzerinden ikna etmeye çalışan siyasetçinin karşısında duralım. Devlet kurumlarına nasıl yuvalandıklarını, dernek, vakıf adı altında neler yaptıklarını ifşa edelim."

TKP Ankara İl Örgütü adına konuşan Yavuz Arda ise şunları kaydetti:

"İsmailağa cemaatine bağlı suffe derneği adı altında faaliyet gösteren bu merdiven altı tarikatın çocuklara yönelik işkence görüntüleri dün kamuoyuna yansıdı. O kadar pervasız, o kadar umursamazlar ki, tüm bu saldırganlığa, işkenceye rağmen bugün pişkince burada etkinlik yapmaya devam ediyorlar. Utanmıyorlar, utanmıyorlar çünkü bu patron düzeni onların kar kapısı, hepsinin cemaat tarikat adı altında işlettikleri, yoksul emekçi çocuklarının kanları, gözyaşlarıyla yükselen servetleri var. Her şeyleri para ve bu paranın üzerinde yükseldiği karanlık, gericilik…

Bilin, bu düzeninizi yerle bir edeceğiz, o çocukları eşit, özgür günlere taşıyacağız, sözümüz budur, bu sözü buradaki çocuklar için tutacağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP'nin Suffe Derneği Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
16:47 İspanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211’e yükseldi İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 23:58:31. #1.13#
SON DAKİKA: TKP'nin Suffe Derneği Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.