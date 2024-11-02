TKP'nin Suffe Derneği Protestosu

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ANKARA - Ankara Sincan'da hizmet veren Suffe Derneği isimli tarikat yurdunda, dini eğitim alan çocuk yaştaki 20 çocuğun eğitmenler tarafından darp edilmesine TKP'den tepki geldi... Suffe Derneği önünde TKP ve Ulubatlı Hasan Semt Evi üyelerinin geniş güvenlik önlemleri altındaki eyleminde, "Mahallemizde cemaat istemiyoruz", "Boyun eğme memlekete sahip çık" sloganları atıldı.

Suffe Derneği önünde yapılan açıklamada TKP Ulubatlı Hasan Semt Evi adına konuşan Eren Değirmenci şu açıklamalarda bulundu:

"Tarikatlar, halkımız yoksullukla boğuşurken büyük bir ekonomiyi ellerinde tutuyorlar. Bizler faturalarımızı, kiramızı, yaşamsal ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı kara kara düşünürken onlar vergiden muaf tutuluyor, diyanet işlerinin şemsiyesi altında devlet bütçesini yağmalıyorlar. Kamu kurumlarını parselliyor; eğitim, sağlık, içişleri, yargı ve daha pek çok alanda devlete müdahale ediyorlar.

Mahallemizde ve ülkemizde tarikatları istemiyoruz. Bu ülke bu mahalle sahipsiz değil. Tarikatların varlığı ve faaliyetleri yasal olarak suçtur. Mahallemizde, okulumuzda, çalıştığımız iş yerinde tarikatların tahakküm kurmalarına izin vermeyelim. Çocukların, kadınların teslim alınmasına engel olalım. Bizi din üzerinden ikna etmeye çalışan siyasetçinin karşısında duralım. Devlet kurumlarına nasıl yuvalandıklarını, dernek, vakıf adı altında neler yaptıklarını ifşa edelim."

TKP Ankara İl Örgütü adına konuşan Yavuz Arda ise şunları kaydetti:

"İsmailağa cemaatine bağlı suffe derneği adı altında faaliyet gösteren bu merdiven altı tarikatın çocuklara yönelik işkence görüntüleri dün kamuoyuna yansıdı. O kadar pervasız, o kadar umursamazlar ki, tüm bu saldırganlığa, işkenceye rağmen bugün pişkince burada etkinlik yapmaya devam ediyorlar. Utanmıyorlar, utanmıyorlar çünkü bu patron düzeni onların kar kapısı, hepsinin cemaat tarikat adı altında işlettikleri, yoksul emekçi çocuklarının kanları, gözyaşlarıyla yükselen servetleri var. Her şeyleri para ve bu paranın üzerinde yükseldiği karanlık, gericilik…

Bilin, bu düzeninizi yerle bir edeceğiz, o çocukları eşit, özgür günlere taşıyacağız, sözümüz budur, bu sözü buradaki çocuklar için tutacağız."