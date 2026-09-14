Tlaib'den ABD yönetimine Gazze çağrısı, İsrail'e suç ortaklığı son bulsun - Son Dakika
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Tlaib'den ABD yönetimine Gazze çağrısı, İsrail'e suç ortaklığı son bulsun

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ABD Temsilciler Meclisinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, ABD yönetimine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "suç ortaklığını" sonlandırması çağrısında bulundu. Tlaib, İsrail'in Gazze'deki bir anaokuluna yönelik saldırısına tepki göstererek "Soykırım hala devam ediyor. Hiçbir zaman ateşkes olmadı." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, ABD yönetimine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "suç ortaklığını" sonlandırması çağrısında bulundu.

ABD'li Kongre üyesi Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki bir anaokuluna yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Tlaib, paylaşımında, "Soykırım hala devam ediyor. Hiçbir zaman ateşkes olmadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarının en ağır yükünü çocukların çektiğini vurgulayan Tlaib, "Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor ve hayatta kalanlar ise sonsuza dek travma yaşıyor." ifadesine yer verdi.

Tlaib, ABD yönetimine, "İsrail'in etnik temizlik eylemlerine suç ortağı olmaktan vazgeçmesi" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tlaib'den ABD yönetimine Gazze çağrısı, İsrail'e suç ortaklığı son bulsun - Son Dakika

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